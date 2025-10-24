GENERANDO AUDIO...

C5 colocó seguridad en el Gran Premio de México. FOTO: AFP|Cuartoscuro|Ilustrativa

El Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México (C5) instaló una escudería especial dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez con el propósito de prevenir delitos y atender emergencias durante el Gran Premio de México de la Fórmula 1.

El operativo incluye una Unidad de Comando y Control equipada para monitorear el evento y responder a los llamados al 911, así como coordinar la atención médica y de seguridad para los asistentes nacionales y extranjeros.

Unidad de Comando y Control en acción

En entrevista con UnoTV, el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, explicó que la instalación permitirá detectar y atender incidentes de forma inmediata.

“Las maniobras que son de encapsulamiento, por ejemplo, cuando algún intento delictivo de afectar a alguien, llámese su monedero, el celular, de la bolsa, de la cartera, se nota de inmediato”, indicó.

El funcionario señaló que el personal del C5 estará atento a robos, alteraciones al orden público y emergencias médicas, con apoyo de la policía capitalina y servicios de salud.

Alertan por reventa de boletos falsos

Guerrero Chiprés advirtió sobre fraudes en la reventa de boletos para la Fórmula 1, donde se ofrecen entradas falsas o duplicadas con precios de hasta 50 mil pesos.

“Por la venta fraudulenta de boletos en el momento en que ya están agotados… he visto precios de hasta 50 mil pesos el boleto”, comentó.

El C5 recomendó a los aficionados no comprar boletos en redes sociales o plataformas no oficiales para evitar ser víctimas de estafa.

Tiempo de respuesta menor a un minuto

El coordinador informó que el tiempo de atención de emergencias durante el evento será de menos de un minuto, gracias a la infraestructura instalada dentro del Autódromo.

“Si alguien se comunica desde el interior al 911, esa llamada es atendida en menos de cinco segundos y en los siguientes 25 o 30 segundos se instruye a policías o ambulancias”, detalló.

Esperan saldo blanco durante el evento

Guerrero Chiprés estimó que el Gran Premio de México concluirá con saldo blanco, tal como en ediciones anteriores, pese al alto número de asistentes y el tráfico vehicular que genera el evento.

“Nos permite de manera realista apostarle a que se repita lo que fue el año pasado: saldo blanco. Sí hubo muchos incidentes, pero fueron más bien relacionados con el tema vehicular”, finalizó.