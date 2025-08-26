GENERANDO AUDIO...

¡La “Checomanía” llega a las redes sociales de Cadillac! | Fotos: AFP

Cadillac, naciente escudería de la Fórmula 1 (F1), hizo oficial este martes la contratación de Sergio “Checo” Pérez para competir a partir de la temporada 2026. El anuncio causó revuelo en redes sociales, al grado que la cuenta de Instagram del equipo estadounidense acumuló casi 500 mil nuevos seguidores en las últimas horas.

El regreso de Checo Pérez al “Gran Circo” se dio a través de un épico video en el que el mexicano era recibido junto al finlandés Valtteri Bottas por parte de Keanu Reeves, actor estadounidense, al más puro estilo de la película “Matrix”.

¡La “Checomanía llega a la cuenta de Instagram de Cadillac!

El lunes 25 de agosto, la cuenta de Instagram de Cadillac Formula 1 Team contaba con un millón 21 mil 748 seguidores, según la plataforma Social Blade, sitio web de análisis y estadísticas de redes sociales.

A raíz del anuncio de Checo Pérez y Valtteri Bottas como los nuevos pilotos de la escudería, el número de seguidores comenzó a subir rápidamente. Antes de las 11:00 horas, sumó más de 500 mil nuevos seguidores.

La plataforma Blastup ofrece un seguimiento en tiempo real de cómo crecen los seguidores de Cadillac Formula 1 Team en Instagram y mostró que los números de dicha cuenta no dejaron de crecer.

Con corte a las 11:50 horas, el perfil de la escudería ya acumulaba un total de un millón 537 mil 139 seguidores.

Cabe destacar que Cadillac hizo el anuncio de Checo Pérez y Valtteri Bottas aproximadamente a las 05:30 horas y, desde entonces, el número de seguidores en Instagram no ha dejado de subir progresivamente.

Un reportero de Unotv.com comprobó las métricas a las 09:10 horas, cuando la cuenta tenía un millón 404 mil seguidores; para las 10:58 horas, el número ya era de un millón 501 mil.

¿Y qué pasa con la cuenta de X (Twitter) de Cadillac?

La cuenta de Cadillac Formula 1 Team en X (antes Twitter) también vio un aumento, aunque en menor medida que en Instagram, pues en cuestión de dos horas y media acumuló 15 mil 598 nuevos seguidores.

Cerca de las 09:30 horas, la cuenta de X del equipo tenía 122 mil 632 seguidores y para las 11:57 cnraba con 148 mil 230,s egún la plataforma Live Counts.

Cabe destacar que el Cadillac F1 Team solo tiene Instagram, X y LinkedIn, en donde la escudería tiene 71 mil seguidores con corte a las 12:20 horas.

Así anunciaron a Checo Pérez y Valtteri Bottas

A través de sus redes sociales, la escudería de Cadillac publicó un épico video en el que Keanu Reeves, actor de “Matrix” y “John Wick” les da la bienvenida a Checo Pérez y Valtteri Bottas al equipo.

“Los hemos estado esperando“, les dice el histrión a ambos pilotos cuando se quitan el casco y revelan que serán los primeros pilotos en la historia de la escudería.

El propio Checo Pérez también publicó un video en su cuenta de Instagram anunciando su regreso al “Gran Circo” tras una temporada fuera de las pistas.

¿Se acuerdan que les dije que nos volveríamos a ver? No solo se trata de mí, corrí con mi familia, acompañado de amigos, con tu aliento en cada curva y con la esperanza de millones que soñaban conmigo, por al apoyo que me han dado todo este tiempo estaré siempre agradecido”. Sergio “Checo” Pérez

Finalmente, el piloto señaló: “Por eso hoy quiero decirte que no vuelvo solo, vuelve el grito de todo un país, vuelve la fuerza de un continente, vuelven millones de corazones, este es el siguiente capítulo. Estamos de regreso”, fue el mensaje que el piloto mexicano posteó en sus redes sociales para confirmar su regreso a la F1″.