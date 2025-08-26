GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

La escudería estadounidense Cadillac le apostó a los pilotos veteranos y este martes confirmó al mexicano Sergio “Checo” Pérez y al finlandés Valteri Bottas, ambos de 35 años, como sus nuevos pilotos para el próximo año.

“Cadillac es un nombre legendario en el automovilismo estadounidense, y ayudar a llevar una compañía tan fantástica a la Fórmula 1 es una gran responsabilidad, una que estoy seguro de asumir”, declaró el piloto mexicano que, durante 2025 estuvo fuera de la máxima categoría del automovilismo tras su salida de Red Bull.

De la escudería Telmex a Cadillac

2004, Escudería Telmex

Sergio Pérez Mendoza inició su carrera en el mundo del deporte de motor a la edad de 6 años en los karts. Tras años de acumular diversos títulos y participaciones en distintos campeonatos en 2004 se integró como piloto de la Escudería Telmex, donde se convirtió en el piloto más joven la historia de la categoría en subir al podio.

Con la Escudería Telmex, en 2005 realizó la temporada de la Fórmula BMW Alemana obteniendo un pódium y cerrando en el top-ten del Campeonato. Tras poco más de seis años de trabajo con la escudería mexicana, “Checo” se confirmó como piloto oficial del Sauber Motorsport para enfrentar la temporada 2011 del Campeonato del Mundo de F1.

2011, Sauber Motorsport

Luego de 30 años de no tener un piloto mexicano en la máxima categoría, este 2011 Sergio Pérez, piloto surgido de la Escudería Telmex, corrió su primera temporada F1 con el Sauber F1 Team, logrando sumar 14 puntos y cerrando el año en la decimosexta posición, en lo que ha sido su año de novato, con contrato con el Sauber F1 Team para el 2012.

2013, McLaren

En su tercer año en la F1, Checo Pérez llegó a la escudería de McLaren, sumando un total de 49 unidades, Checo se posicionó entre los 10 mejores pilotos de la temporada, resultado de un quinto lugar y once “top 10” en su año de debut con el equipo inglés. Donde permaneció sólo una temporada.

2014, Sahara Force India

Tras una breve temporada en McLaren, el crack del automovilismo mexicano se integró a las filas de la escudería Sahara Force India como su piloto oficial para la temporada 2014. Ahí, “Checo”, de 23 años de edad, complementa la alineación 2014 de la escudería junto a Nico Hulkenberg, conformando una de las duplas más interesantes de la F1.

Tras concluir 2014 en el top-10 del Campeonato Mundial de Pilotos con 59 puntos en su cuenta personal, con una vuelta rápida de por medio y un podio de tercer lugar en el GP de Bahréin; el tapatío que ya acumulaba su cuarto podio, renovó con Force India con un contrato multianual que duró hasta 2018.

2018, Racing Point

En 2018, “Checo” Pérez se sumó a las filas de la escudería Racing Point por una breve temporada que duró hasta 2020. En este tiempo cerró dentro del Top 10 y añadió un podio más, en Azerbaiyán.

2021, Red Bull Racing

En 2020 se dio a conocer que Sergio Pérez firmaría contrato con la escudería Red Bull Racing con quien tuvo su primera temporada en el Mundial F1 2021. Tras 10 años de militancia en la máxima categoría y unirse al equipo del toro rojo, Pérez tuvo como coequipero a Max Verstappen.

Con Red Bull tuvo una temporada de grandes logros, con una pole position, 11 podios y dos triunfos que lo posicionaron como tercero del mundial de F1, acumulando 305 unidades, la mejor puntuación en su historia en la máxima categoría.

En 2023, se erigió subcampeón del mundo de Fórmula 1 con 285 puntos y se convierte en pieza clave del Campeonato de Constructores de Oracle Red Bull, haciendo historia con el primer 1-2 del equipo en el Mundial de Pilotos.

El romance entre “checo” Pérez y Red Bull duró cuatro años, ya que en 2024 concluyó su ciclo con el equipo, cerrando la temporada en el octavo lugar del Mundial de Pilotos de Fórmula 1, con 152 puntos y cuatro podios.

2026, Cadillac

Tras un año fuera de las pistas, Cadillac dio a conocer que “Checo Pérez” se suma a su equipo junto a Valtteri Bottas. Este anuncio significa el regreso de Sergio Pérez, que en enero cumplirá 36 años, a la categoría reina del automovilismo, con récord de 281 grandes premios y seis victorias.

Estos son los podios y victorias que ha ganado Sergio “Checo” Pérez

Checo Pérez ha subido en 39 ocasiones al podio, cifra que lo coloca entre los pilotos más consistentes de su generación, según datos del sitio deportivo Claro Sports. Entre estos destacan los conseguidos en el Gran Premio de México en 2021 y 2022, ya que ningún otro piloto mexicano había logrado subir al podio en casa.

Mientras que entre sus victorias se destacan seis:

Sakhir 2020

Azerbaiyán 2021

Mónaco 2022

Singapur 2022

Arabia Saudita 2023