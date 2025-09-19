Calendario de México en el Mundial Sub-20: fechas, horarios y hasta dónde llegará el Tri, según la IA

GENERANDO AUDIO...

El Mundial se llevará a cabo del 27 de septiembre al 19 de octubre. Foto:GettyImage

La Selección Mexicana Sub-20 afrontará el Mundial de Chile con una generación prometedora encabezada por jugadores como Obed Vargas, Elías Montiel, Gilberto Mora y Hugo Camberos. El equipo, dirigido por Eduardo Arce, debutará en un sector exigente junto a Brasil, España y Marruecos.

De acuerdo con el formato del torneo, el Tri clasificará a los Octavos de Final si termina primero o segundo del Grupo C. También podría avanzar como uno de los cuatro mejores terceros lugares.

Calendario de México en la Fase de Grupos

Estos son los horarios y sedes de los tres compromisos de México en la primera fase y dónde verlos.

Fecha y hora de México vs Brasil ¿Cuándo? Domingo 28 de septiembre de 2025

Domingo 28 de septiembre de 2025 ¿A qué hora? 17:00 horas

17:00 horas ¿En dónde? Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago

Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago ¿Dónde verlo? Nu9ve, TUDN y ViX

Fecha y hora de México vs España ¿Cuándo? Miércoles 1 de octubre de 2025

Miércoles 1 de octubre de 2025 ¿A qué hora? 14:00 horas

14:00 horas ¿En dónde? stadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago

stadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago ¿Dónde verlo? Nu9ve, TUDN y ViX

Fecha y hora de México vs Marruecos ¿Cuándo? Sábado 4 de octubre de 2025

Sábado 4 de octubre de 2025 ¿A qué hora? 14:00 horas

14:00 horas ¿En dónde? Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso ¿Dónde verlo? Nu9ve, TUDN y ViX

¿Hasta dónde llegará el Tri, según la Inteligencia Artificial?

El análisis con Inteligencia Artificial proyecta que México tiene altas probabilidades de superar la Fase de Grupos como segundo lugar del sector C, detrás de Brasil.

En Octavos de Final, el Tri Sub-20 tendría un duelo cerrado contra un rival europeo y, de acuerdo con la simulación, podría avanzar hasta los Cuartos de Final, donde su camino se complicaría frente a potencias como Francia o Argentina.

De confirmarse este escenario, la Selección Mexicana firmaría una de sus mejores actuaciones recientes en un Mundial Sub-20, consolidando el trabajo de una generación que mezcla talento ofensivo y solidez defensiva.