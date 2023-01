“Canelo” Álvarez prepara documental y se imagina cómo se llamaría la película de su vida

Saúl “Canelo” Álvarez será visto en la pantalla grande en la película “Creed III”, que se estrenará el próximo 3 de marzo. Sin embargo, el boxeador mexicano no sólo se conformó con esta breve aparición, también prepara un documental sobre su vida y confesó que si alguien hiciera su película autobiográfica, ya tiene un título en mente.

“A lo que voy es que quiero que la gente vea lo que hay detrás de una pelea, cómo se prepara uno.Y que no, no es sencillo”. Saúl “Canelo” Álvarez

El próximo documental de “Canelo” expondrá su vida abajo del ring, su trayectoria y cómo se ha preparado para cada pelea: “Las personas te ven y piensan que es fácil, los que trabajan en mi casa me dicen que no me preocupo de nada, pero yo les respondo que quizá tengo más preocupaciones que ellos”, dijo en entrevista para GQ.

El boxeador, que se ha convertido en un de los más grandes ídolos de México, confesó que si alguien hiciera la película de su vida ya tiene un título tentativo: “Un niño que nunca tuvo infancia”.

“Trabajo desde los cinco años. La verdad es que no viví muchas cosas que por lo general vive un niño o un adolescente, pero no me arrepiento de nada porque gracias a eso estoy donde estoy”. Saúl “Canelo” Álvarez.

El boxeador de Jalisco añadió que aún no tiene alguna pelea confirmada, pues todavía continúa en recuperación, luego de haberse sometido a una operación en su mano izquierda a principios de noviembre para corregir una lesión que lo aquejaba.

El debut de “Canelo” en el cine

Según relató “Canelo”, Michale B. Jordan fue quien se puso en contacto con el mexicano para formar parte del elenco de la película “Creed III“: “No es un papel como se imaginan a lo mejor, salgo como dos o tres segundos, sin embargo, es un honor haber participado en una de las sagas que más me impulsaba cuando era joven”.

Saúl Álvarez también confesó que en sus inicio en el box solía ver las películas de Rocky para motivarse, por ello considera un privilegio esta oportunidad.

El mexicano declaró que la actuación no es lo suyo “aunque nunca hay que decir nunca”; podría interesarle a “Canelo” hacer algo de vikingos o romanos.