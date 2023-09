Canelo Álvarez lanza advertencia a Jermell Charlo: “me siento como una bestia”

La pelea se realizará el próximo 30 de septiembre. Foto: AFP

“Canelo” Álvarez dice estar preparado para enfrentar a Jermell Charlo el próximo 30 de septiembre y le lanzó una advertencia a su contrincante.

“No sé como me vea, pero me siento bien y pienso en uno de los mejores momentos que he tenido, estoy contento de estar disponible para entrenar al cien por ciento con mi mano izquierda, tú puedes ver un poco y eso me hace sentir confiado porque entrenas al cien y al no hacerlo dudas un poco y no estás confiado. Me siento al cien por ciento, como una bestia”, expresó en una entrevista para Showtime Sports.

El mexicano también mencionó que demostrará todas sus habilidades a los hermanos Charlo, ya que Jermall cuestionó su calidad.

“Amo boxear y estar involucrado en estas peleas, esta pelea me motiva mucho, porque como dije, su hermano dijo muchas cosas sobre mí y ellos no creían en mis habilidades, eso me motiva, estoy feliz de estar involucrado en esta tipo pelea porque mostraré el 30 de septiembre todas mis habilidades y mostrarles porque sigo aquí”. “Canelo” Álvarez

En cuanto a su preparación, el mexicano se fue a la zona montañosa de California para mejorar su condición y el boxeador cree que dará sus frutos el entrenamiento.

“Venir y entrenar aquí es bueno, siempre me preparo al cien por ciento sin importar donde estamos, entrenar aquí es diferente, la altitud se siente distinta, al inicio no podía respirar demasiado bien y ahora me siento grandioso, mi cuerpo se siente bien y todo alrededor está bien, estar aquí en Truckee, California es un lugar que me hace sentir feliz y fuerte”. “Canelo” Álvarez

¿Quién entonará el Himno Nacional en la pelea del “Canelo”?

Danna Paola será la encargada de entonar el Himno Nacional en la pelea de “Canelo” Álvarez contra Jermell Charlo. La pelea se realizará el 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

La cantante tendrá su primera aparición en este tipo de magnos eventos deportivos y entonará las estrofas del himno de México ante 20 mil personas.

El combate del “Canelo” Álvarez contra Jermell Charlo es considerado como “La pelea del año” por la confrontación entre dos campeones que dominan en sus respectivas divisiones.