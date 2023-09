“Canelo” Álvarez revela a Hugo Sánchez su deseo antes de retirarse: ¿cuándo colgaría los guantes?

Saúl “Canelo” Álvarez habló en entrevista con Hugo Sánchez y reveló que, aunque aún luce lejano su retiro, tiene un último deseo antes de colgar los guantes. De esta forma, buscará emular a Julio César Chávez, otra de las grandes figuras de la historia del boxeo mexicano.

El único mexicano campeón indiscutido de peso súper mediano aseguró que le gustaría pelear en el Estadio Azteca. Aunque todavía no hay una fecha establecida para que esto suceda, según dijo en el programa de entrevistas “Hugo Sánchez presenta” de Star+.

“Sí me llama la atención (…) ¿por qué no? Sí me llama la atención, me encantaría tener una pelea antes de retirarme en el Azteca, claro que sí”.

Saúl “Canelo” Álvarez