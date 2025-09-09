“Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford: agenda, eventos y horarios

GENERANDO AUDIO...

“Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford. Foto: Getty

Este fin de semana será la pelea de box “Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford, y como parte de la agenda de los días previos, estarán cada una de las actividades que fueron programadas a la misma hora, a las siete de la noche.

Este evento no se transmitirá por televisión abierta como venía sucediendo anteriormente. Ahora, el público lo podrá disfrutar a través de Netflix, una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial.

Agenda de los días previos a la pelea

Martes, 9 de septiembre: es la gran llegada al Fontainebleau, a las 19:00 horas (tiempo de la CDMX). No se transmitirá en vivo

Miércoles, 10 de septiembre: serán los entrenamientos abiertos en el Fontainebleau, a las 19:00 horas (tiempo de la CDMX). No se transmitirá en vivo

Jueves, 11 de septiembre: será la rueda de prensa en el T-Mobile Arena, a las 19:00 horas (tiempo de la CDMX). Tendrá transmisión en vivo en los canales de YouTube de Netflix, YouTube de UFC, YouTube de WWE

Viernes, 12 de septiembre: será el pesaje en el T-Mobile Arena, a las 19:00 horas (tiempo de la CDMX). Tendrá transmisión en vivo en los canales de YouTube de Netflix, YouTube de UFC, YouTube de WWE

Fecha y hora de la pelea “Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford ¿Cuándo? Sábado 13 de septiembre de 2025

Sábado 13 de septiembre de 2025 ¿A qué hora? La cartelera inicia a partir de las 19:00 horas (tiempo del centro de México)

La cartelera inicia a partir de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) ¿En dónde? Allegiant Stadium de Las Vegas

Allegiant Stadium de Las Vegas ¿Dónde verlo? Netflix

Cabe destacar que todas las peleas de la cartelera principal estarán disponibles para su transmisión global en vivo en todos los planes de Netflix, sin costo adicional para los suscriptores.

¿Cuál es la cartelera principal de Netflix?

Saúl “Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford

Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr.

Christian Mbilli vs. Lester Martínez

Mohammed Alakel vs. John Ornelas

Countdown: Canelo vs. Crawford

Ya está disponible en exclusiva en Netflix. Aparecen los campos de entrenamiento y las vidas personales de estos pugilistas, mientras se preparan para el combate de peso supermediano. La serie se divide en dos partes y muestra el choque sin precedentes entre el talento y la habilidad, mientras el mundo espera con impaciencia para ver quién se proclamará vencedor.