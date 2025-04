Canelo Álvarez vs. William Scull: fecha y dónde ver su próxima pelea

GENERANDO AUDIO...

La pelea se realizará en Arabia Saudita. Foto: AFP

Saúl “Canelo” Álvarez se prepara para un enfrentamiento crucial el sábado 3 de mayo, cuando se mida al cubano William Scull en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita.

Este combate será por la unificación de los títulos supermedianos del CMB, AMB, OMB y FIB, que actualmente posee Canelo, mientras que Scull ostenta el cinturón de la FIB. ​

Canelo vs. Skull: unificación histórica en juego

Canelo, con un récord de 62 victorias, 2 derrotas y 2 empates, busca recuperar el cinturón de la FIB que perdió en 2023 tras negarse a enfrentar a Scull, quien posteriormente lo obtuvo al vencer a Vladimir Shishkin. Una victoria consolidaría nuevamente al mexicano como campeón indiscutido de las 168 libras.​

Por su parte, William Scull, con un impecable récord de 23-0 y 9 nocauts, se presenta como un rival formidable.

El cubano, radicado en Berlín, Alemania, ha expresado su entusiasmo por esta oportunidad, afirmando que firmó el contrato sin siquiera preguntar por las ganancias, demostrando su determinación por enfrentar a Canelo.

Horario y transmisión

La pelea estelar está programada para comenzar alrededor de las 21:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por DAZN, mientras que la transmisión diferida empezará a las 22:00 horas a través de TUDN, Azteca Deportes y ESPN.

Cartelera preliminar

El evento “Fatal Fury” contará con una cartelera destacada que incluye combates como Jaime Munguía vs. Bruno Surace, Martin Bakole vs. Efe Ajagba, y Badou Jack vs. Ryan Rozicki, entre otros.

Camino hacia el futuro

Este combate marca el inicio de un acuerdo de cuatro peleas que Canelo firmó con el jeque Turki Alalshikh. De salir victorioso, el mexicano tiene previsto enfrentar a Terence Crawford en septiembre de 2025 en Las Vegas, en una de las peleas más anticipadas del año.

La pelea entre Canelo Álvarez y William Scull promete ser un evento histórico que definirá al campeón indiscutido de los supermedianos y podría abrir la puerta a enfrentamientos aún más grandes en el futuro cercano.