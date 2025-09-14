GENERANDO AUDIO...

“Canelo” Álvarez perdió ante Terence Crawford. Foto: AFP

El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez sufrió la noche del sábado una contundente derrota por decisión unánime ante el estadounidense Terence Crawford en Las Vegas y le entregó sus cuatro cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano.

Para decepción de la mayoría de los 70 mil 482 aficionados presentes, la estrella mexicana encajó la tercera derrota de su carrera de forma inesperada ante un peleador que ascendió dos categorías para enfrentarlo.

“Canelo” pierde por decisión unánime ante Terence Crawford

La primera campana resonó entre cánticos de “Canelo, Canelo” pero fue Crawford el que rápidamente tomó la iniciativa.

Un temprano golpe del zurdo estadounidense marcó el tono inflamando el pómulo del mexicano.

Al “Canelo” le costó ajustarse a un rival mucho más ágil y rápido con los puños de lo que está acostumbrado.

El mexicano no podía ocultar su frustración y en el noveno asalto atacó a Crawford en las cuerdas hasta hacerle un corte con un cabezazo en la ceja que fue considerado accidental y por el que “Canelo” le pidió disculpas.

Álvarez nunca llegó a reaccionar ante un superior Crawford, que levantó los brazos y se arrodilló al sonar la campana final, ganándose incluso aplausos de los seguidores de “Canelo” por su recital.

Tras una actuación muy floja del favorito “Canelo”, los jueces dieron el triunfo al local con dos tarjetas de 115-113 y otra de 116-112 sobre el ring del Allegiant Stadium.

“Una derrota no me define”, afirmó el mexicano tratando de animar a sus seguidores y mostrándose dispuesto a una revancha.

El invicto Crawford, antiguo monarca del peso superligero y welter, se convirtió en el primer boxeador de la historia en ser campeón indiscutido de tres divisiones distintas.

Mejores momentos de la pelea “Canelo” vs Crawford

Crawford subió al ring al ritmo de la “Canción del Mariachi”

Así fue la espectacular entrada del Canelo Álvarez

Una intensa pelea de principio a fin

El golpe que le sacudió las ideas al “Canelo” Álvarez

The punch felt 'round the world.



Relive the once-in-a-lifetime fight between Canelo Álvarez and Terence Crawford, ONLY on Netflix. #CaneloCrawford pic.twitter.com/yn8choyftJ — Netflix (@netflix) September 14, 2025

Buena recta con la derecha del mexicano

Terence Crawford alzándose con la victoria

“Canelo” sufre la tercera derrota de su carrera

“Canelo”, de 35 años, poseía los cuatro cinturones del peso supermediano (168 libras – 76.2 kg) desde 2021 y los había defendido con éxito en seis ocasiones.

El mexicano, la gran máquina de facturar del boxeo actual, quedó con un expediente de 63 victorias (39 nocauts), dos empates y tres derrotas.

Sus anteriores tropiezos fueron en 2013 frente al invicto Floyd Mayweather Jr. y en 2022 ante el ruso Dmitry Bivol en una pelea en la que ascendió al mediopesado.

“Yo sigo sintiéndome un campeón pase lo que pase”, sostuvo Canelo en la conferencia de prensa. “Sabíamos que Crawford es un gran boxeador (…) Lo intenté con todas mis fuerzas pero él se merece todo el mérito”.

