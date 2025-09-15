GENERANDO AUDIO...

“Canelo” mostró grandeza arriba y abajo del ring. Foto: AFP

Saúl “Canelo” Álvarez envío un mensaje a través de sus redes sociales tras sufrir una derrota por decisión unánime frente a Terence Crawford en Las Vegas.

Sin embargo, lejos de lamentarse o mostrar frustración, el boxeador mexicano sorprendió a sus seguidores con un mensaje cargado de humildad, gratitud y una profunda reflexión sobre su vida y carrera.

Esto fue lo que dijo “Canelo”

“Canelo” compartió un mensaje que va más allá de la derrota en el ring. “Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje. Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos durante todos estos años. Yo ya gané porque tengo a mi familia conmigo y a millones de fans que nunca han dejado de apoyarme. ¡Viva México, cabrones!“

Estas palabras no solo reflejan la madurez de un campeón, sino también su capacidad para ver el panorama más allá del boxeo, poniendo en primer lugar lo que realmente importa: la familia, el amor de los seguidores y el aprendizaje constante.

“Canelo” reconoce a Crawford

En la conferencia posterior a la pelea, “Canelo” continuó con su postura de respeto y aceptación, reconociendo la superioridad de su oponente.

“Sabíamos que Crawford es un gran boxeador. Hice lo que tenía que hacer, lo intenté con todas mis fuerzas, pero él se merece todo el mérito. A veces lo intentas y tu cuerpo no responde, hay que aceptarlo”, expresó con humildad, reafirmando su actitud deportiva y de respeto hacia su rival.

Aunque la derrota significó la pérdida de su cinturón ante Crawford, “Canelo” dejó claro que su legado sigue siendo más grande que cualquier título. Con la cabeza en alto, reafirmó su compromiso con la vida, con su familia, con sus seguidores y con su pasión por el boxeo.