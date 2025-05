GENERANDO AUDIO...

La ceremonia de pesaje entre el “Canelo” y Scull. Foto: GettyImages

“Canelo” Álvarez aseguró que no le importa que su oponente de mañana, William Scull, esté más alto o sea más fuerte.

“La verdad, me importa un carajo la estatura, el tamaño. Cuando eres un buen peleador, eso no importa. La inteligencia y la fuerza que tengo es lo mismo. He estado en esta posición en muchas ocasiones, no es nada nuevo para mí”, dijo sobre la diferencia de talla.

El mexicano cumplió con los requisitos durante el pesaje de esta tarde de viernes. Mañana peleará ante el cubano William Scull durante 12 rounds y estará de por medio el campeonato de las 168 libras.

Durante la ceremonia de pesaje el Canelo entró entre abucheos, que después se convirtieron en aplausos. En todo momento el boxeador mexicano se mostró sonriente.

Tras unos segundos tensos ante el “cara a cara” los boxeadores mantuvieron la mirada sin que se registrara un altercado.

Fecha y hora de la pelea del “Canelo” ¿Cuándo? Sábado 3 de mayo de 2025

Sábado 3 de mayo de 2025 ¿A qué hora? A partir de las 22:00 horas

A partir de las 22:00 horas ¿En dónde? Arabia Saudita

Arabia Saudita ¿Dónde verlo? Canal 5, Azteca 7, ADN 40, ESPN o Disney+

Mexicanos que también pelearán en Arabia Saudita

Antes del pesaje del “Canelo” pasaron los mexicanos Alexander Morales, quien combatirá en seis rounds en el peso pluma.

“Tengo muchas ganas, estoy feliz y emocionado. Sin presión, esperemos dar una buena actuación”, declaró el tapatío.

Por su parte, Marco Verde, quien debutará en el box profesional contra el compatriota Michel “El Águila” Polina, también hizo su presentación.

El medallista de plata en París 2024 aseveró que “es muy diferente comparado con el boxeo amateur. Ahora tengo más tiempo para recuperarme entre rounds y me siento listo para mi debut. Ya quiero que llegue el momento”.

“No quiero subir mucho de peso, estoy acostumbrado a pelear ligero… Mañana va a ser una gran pelea”. Marco Verde

También el mexicano Aarón Rocha Guerrero, integrante del “Team Canelo”, quien se enfrentará ante el cubano Brayan León.

“Estoy muy emocionado porque esta es una pelea muy importante para mí, y estamos listos para demostrar todo el trabajo que hemos hecho. Lo voy a noquear. Máximo le doy tres rounds“, declaró el boxeador ante un intenso cara a cara.

Otro de los mexicanos en presentarse fue Jaime Munguía, quien busca revancha ante Bruno Surace que el propinó el primer nocaut de sus carrera.

“Me siento muy bien. Gracias a todos por apoyarme. Me siento muy emocionado, ya quiero que llegue la hora. Estoy listo para ganar esta pelea”, declaró Munguía.