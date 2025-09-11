GENERANDO AUDIO...

CMB dará un anillo de lujo al ganador entre Canelo vs Crawford. FOTO: AFP

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) anunció que el ganador de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, programada para el sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, recibirá un anillo valuado en más de 100 mil dólares.

La pieza fue diseñada por la joyería Jason of Beverly Hills en colaboración con Rasheen Farlow, y presentada este 11 de septiembre en el Fountainbleau de Las Vegas.

Los detalles del anillo del CMB

De acuerdo con Los Angeles Times, el anillo está elaborado con oro amarillo y piedras preciosas que incluyen 10 quilates de diamantes blancos de 8.5 quilates.

Entre sus características destacan:

Leyendas grabadas: “Undisputed WBC 2025” y “September 13 2025 RING 2025”.

Diseño desmontable en dos piezas.

Cuatro piedras brillantes de colores: verde, rojo, amarillo y azul.

En el centro, un cinturón con la inscripción World Champion y banderas en alto relieve.

El Allegiant Stadium dentro del anillo

Al abrirse, el anillo revela una réplica en miniatura del Allegiant Stadium, con un ring en el centro y los nombres de Canelo y Crawford grabados.

El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, conoció la joya durante una presentación privada y compartió en redes sociales el momento exacto en el que vio por primera vez la pieza de colección.