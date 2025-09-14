Canelo vs. Crawford: ¿por qué no se entonó el Himno Nacional de México en la pelea?

GENERANDO AUDIO...

Canelo vs Crawford.

La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford, celebrada este sábado en el Allegiant Stadium de Las Vegas, se distinguió por la ausencia del Himno Nacional de México, una tradición en los combates del pugilista tapatío. La decisión de omitir este acto llamó la atención, pues los organizadores no emitieron ningún comunicado al respecto.

La noticia sobre la ausencia del lábaro patrio en la pelea del Canelo Álvarez se confirmó momentos antes. Claro Sports y otros medios reportaron que se decidió no incluir la tradicional ceremonia de los himnos al estilo de las artes marciales mixtas.

¿Por qué no se entonó el Himno en la pelea del Canelo?

Salvador Rodríguez, periodista de ESPN, aseguró que, a unas horas de comenzar con la velada, se tomó la decisión final de que no existiría la tradicional ceremonia de los himnos previo al duelo entre “Canelo” y Crawford en Las Vegas.

“Fuentes: Se quedará la popular cantante Fey con las ganas de entonar el Himno Nacional Mexicano en el Allegiant Stadium. Me dicen que no habrá himnos esta noche en #CaneloCrawford.” Salvador Rodríguez

Dana White, presidente de la UFC que ha incursionado recientemente en el boxeo, habría decidido que la pelea entre “Canelo” y Crawford no tendría ceremonia de los himnos nacionales, tal como sucede en las artes marciales mixtas, según complementó Claro Sports.

A través de su cuenta en X, Fernanda Familiar dio a conocer que Netflix, plataforma de streaming encargada de la transmisión, habría decidido que no se daría la entonación en el combate.

“NETFLIX acaba de decir que en el día del Grito de Independencia de México, donde millones de mexicanos se reunirán a ver la pelea del Canelo, no va a haber Himno Nacional antes del encuentro. Es impensable que #Netflix tome una decisión así”. Fernanda Familiar

Hasta el momento, los organizadores no explicaron por qué no se dio el Himno Nacional de México en la pelea Canelo vs. Crawford.

¿Quiénes han entonado el Himno de México en las peleas de Canelo Álvarez?

El Himno Nacional ha sido entonado por varios artistas del país, desde Edith Márquez, Mijares y Majo Aguilar se han presentado en algunas de las peleas del mexicano.

2018

Durante la pelea de Saúl Álvarez vs. Rocky Fielding, la encargada de entonar la letra del Himno fue Edith Márquez, quien destacó por una vestimenta de doble tono en verde (uno más olivo, y el otro más del tono de la bandera nacional).

2019

Previo al combate entre el Canelo y Daniel Jacobs, el cantante Carlos Rivera subió al ring para entonar el Himno Nacional:

Ese mismo año, le tocó el turno a Ángela Aguilar:

2020

Al siguiente año, el micrófono fue para Paty Cantú, quien compartió varios momentos de su asistencia a este evento.

2022

Un par años después subió a escena Carín León, quien entonó el Himno Nacional previo a la pelea entre el Canelo y Dmitry Bivol. En el mismo año, el turno correspondió para Carolina Ross, quien estuvo instantes premios a la pelea del Canelo y Golovkin. Destacando su vestimenta totalmente en blanco y con detalles plateados.

2023

Al siguiente año, fue Danna Paola quien tuvo el crédito de haber entonado el Himno Nacional, esto previo al combate entre el Canelo y Jermell Charlo.

2024

En 2014, la entonación corrió a cargo de Camila Fernández, cuando el Canelo peleó contra Edgar Berlanga.

2025

Ya para este año, fue Majo Aguilar que cantó el himno mexicano, previo a la pelea del Canelo y William Scull.