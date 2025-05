GENERANDO AUDIO...

La pelea del Canelo será en Arabia Saudita. Foto: AFP

Saúl “Canelo” Álvarez peleará este sábado 3 de mayo contra el cubano William Scull en Arabia Saudita por la unificación de los títulos supermedianos. Las casas de apuestas y la inteligencia artificial ya tienen a su favorito.

¿Cómo están los momios para la pelea Canelo vs. Scull?

Los momios pintan un panorama bastante desigual. Por ejemplo, aquí los valores de Codere:

Canelo Álvarez: -10000

William Scull: +1000

Por su parte, estos son los momios de Caliente:

Canelo Álvarez: -3300

Empate: +2800

William Scull: +1200

Esto significa que, en la previa, el mexicano es ampliamente superior en las expectativas. El valor positivo de Scull indica que se le considera un rival con pocas probabilidades de dar la sorpresa.

La IA predice una victoria por decisión para Canelo

Una predicción realizada por inteligencia artificial anticipa que Canelo ganará la pelea, aunque no por nocaut. La IA (ChatGPT) sugiere que el mexicano se impondrá por decisión, destacando su experiencia y técnica superiores.

Scull busca dar la sorpresa

William Scull, actual campeón de la FIB con un récord de 23-0, ha expresado su confianza en vencer a Canelo. El cubano ha declarado: “Vengo a hacer lo que otros no han podido con Canelo“.

¿Dónde y cuándo ver la pelea?

La pelea se llevará a cabo el sábado 3 de mayo en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita. En México, la transmisión (diferida) comenzará a las 22:00 horas (tiempo del centro) y podrá verse por Canal 5, Canal 7, ESPN y la plataforma DAZN.

Este combate marca el inicio de un acuerdo de cuatro peleas que Canelo firmó con el jeque Turki Alalshikh. De salir victorioso, el mexicano tiene previsto enfrentar a Terence Crawford en septiembre de 2025 en Las Vegas, en una de las peleas más anticipadas del año.