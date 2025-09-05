Carlos Alcaraz derrota a Novak Djokovic y pasa a la final del US Open 2025

GENERANDO AUDIO...

Carlos Alcaraz alcanza una final más de Grand Slam. Foto: AFP

Carlos Alcaraz derrotó en tres sets (4-6, 6-7 y 6-2) al serbio Novak Djokovic y firmó su pase a la final del domingo, donde enfrentará al ganador de la semifinal entre Jannik Sinner y Félix Auger-Aliassime.

Los dos grandes del tenis se enfrentaron en un gran partido, donde muchos daban como favorito al español por el buen juego que mostró durante el torneo y el pronóstico se cumplió.

Carlos Alcaraz arrasó en el primer set

En el primer set Carlos Alcaraz logró el juego inicial al servicio de Novak que siempre se vio abajo en el marcador en la cancha de Arthur Ashe Stadium quedando 6-4, aunque la genialidad del serbio se veía en cada tiro, no fue capaz de “romper” al español.

El español se llevó un segundo set cardíaco

El segundo set Novak lo empezó ganando hasta ir arriba en la pizarra 3-0, lo que indicaba un buen juego para el serbio; sin embargo, no logró sostener la ventaja, y el español lo alcanzó mostrando un mejor tenis llegando hasta el tiebreak que terminó ganando Alcaraz (4-7) y quedar 7-6.

Antes de empezar el tercer y último set, Djokovic tuvo que ser asistido por su fisio debido a que presentó problemas en el hombro.

Alcaraz dominó hasta el final

Con el impulso de los dos primeros sets ganados, el murciano siguió mostrando grandes saques y revés que pusieron en aprietos al serbio.

Además, también Novak cometió errores que se vieron reflejados en la pizarra como en su rostro.

Carlos Alcaraz llegó al final del último Grand Slam del año derrotando a los siguientes tenistas: