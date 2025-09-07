GENERANDO AUDIO...

¡Carlos Alcaraz gana su sexto trofeo de Grand Slam! – Foto: AFP

Carlos Alcaraz, tenista español de 22 años, consiguió su sexto título de Grand Slam y el segundo trofeo del US Open de su carrera tras vencer al italiano Jannik Sinner. El encuentro duró poco más de dos horas y cuarenta minutos, en la que el nuevo campeón lució dominante sobre su acérrimo rival.

De esta manera, se unió a figuras como Rafael Nadal y Novak Djokovic en la selecta lista de campeones Grand Slam en diferentes superficies: cemento, pasto y arcilla. Gracias a su aplastante actuación, será el nuevo número uno del mundo.

Carlos Alcaraz conquista el US Open 2025

En su tercera final de Grand Slam consecutiva, Carlos Alcaraz derrotó el domingo al italiano Jannik Sinner y se proclamó campeón del Abierto de Estados Unidos por segunda vez.

Alcaraz se tomó una doble revancha de su derrota de julio en Wimbledon al superar a Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 y desbancarlo además del primer lugar del ránking de la ATP, que el italiano ocupaba desde junio de 2024.

Alcaraz no solo tuvo una final aplastante contra Jannik Sinner, sino que tuvo un torneo impecable con los siguientes resultados:

1ª ronda: derrotó a Reilly Opelka (USA) 6-4, 7-5, 6-4

2ª ronda: a Mattia Bellucci (ITA) 6-1, 6-0, 6-3

3ª ronda: a Luciano Darderi (ITA/Sembrado N.32) 6-2, 6-4, 6-0

Octavos: a Arthur Rinderknech (FRA) 7-6 (7/3), 6-3, 6-4

Cuartos: a Jirí Lehecka (CZE/N.20) 6-4, 6-2, 6-4

Semifinales: a Novak Djokovic (SRB/N.7) 6-4, 7-6 (7/4), 6-2

Final: a Jannik Sinner (ITA/N.1) 6-2, 3-6, 6-1, 6-4

De esta manera, Carlos Alcaraz también se sumó a una selecta lista de tenistas que han vencido al número 1 del mundo en dos distintas finales de Grand Slam; venció a Sinner en Roland Garros y US Open.

También se une a Bjorn Borg y Rafael Nadal como los únicos atletas que ganaron seis títulos de Grand Slam antes de cumplir los 23 años.

Las palabras del nuevo campeón de US Open

Antes de recibir su segundo trofeo del Abierto de Estados Unidos, Carlos Alcaraz no se olvidó de reconocer a Jannik Sinner. “Ya te veo más a ti que a mi familia“, bromeó.

“Gracias por todo tu esfuerzo y tus actuaciones cada semana”, le dijo al que ya se podría considerar su más grande rival y coprotagonista del clásico moderno del deporte blanco.

Asimismo, el tenista español agradeció el apoyo de su familia en el marco de su nuevo triunfo, el cual le valió un premio de 5 millones de dólares.

“No solo es mío, tengo suerte de tener a mi familia acá. A mi padre y a mi madre, los amo (…) todos los que han hecho este posible es súper especial para mí”. Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz acrecenta su leyenda a pesar de su juventud

Carlos Alcaraz nació el 5 de mayo de 2003 en El Palmar, España, y a sus 22 años ya puede presumir seis trofeos de Grand Slam:

Abierto de Estados Unidos de 2022 y 2025

Wimbledon de 2023 y 2024

Roland Garros de 2024 y 2025

El español hizo un US Open impecable y por esa razón, el lunes 8 de septiembre amanecerá como el número uno del mundo en el ranking de la ATP.

Gracias a la mentoría de su entrenador Juan Carlos Ferrero, el tenista europeo ya tiene más títulos oficiales que años de vida con 23 trofeos en sus vitrinas.

Un partido retrasado por la presencia de Donald Trump

La presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la final en Nueva York provocó que el duelo arrancara con casi una hora de retraso y miles de espectadores intentando acceder a la pista central.

Tras las largas esperas por los controles adicionales, el público disfrutó de la última gran batalla del año entre Alcaraz y Sinner, decantada esta vez del lado del español, según la crónica de la agencia AFP.

Con 48 minutos de retraso, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner saltaron finalmente a la pista para pugnar ambos por su segundo título del US Open y por el número uno mundial.

Como hizo en su semifinal ante Novak Djokovic, el español evidenció su confianza al elegir comenzar el partido al retorno y quebrando el servicio del italiano en el juego inicial.

El español trató de seguir intimidando con su amplio catálogo de trucos, como un derechazo transformado en dejada ganadora. El primer set cayó en el bolsillo español en 38 minutos.

Foto: AFP

Para el segundo set, las cosas cambiaron, pues un break temprano le devolvió la confianza a Sinner para hacerse fuerte en el fondo de la pista y limitar la cantidad de errores que estaba cometiendo.

Carlos Alcaraz entregó un set por primera vez en todo el torneo, pero su respuesta fue inmediata y contundente. A la postre, no volvería a ceder terreno ni un segundo.

En el tercer set retomó el control y estuvo cerca de adjudicarse el primer parcial en blanco en la historia de esta rivalidad, que llegó a 15 episodios con 10 triunfos españoles.

Foto: AFP

Contra las cuerdas, Jannik Sinner se reenganchó en el arranque del cuarto set, pero Alcaraz fue llamando la puerta hasta encontrar el break que necesitaba en el quinto juego.

Con 5-4 abajo, el exnúmero uno del mundo salvó dos pelotas de campeonato pero a la tercera se rindió ante Carlos Alcaraz, al que felicitó con una sonrisa en la red.

El triunfo ratifica la superioridad actual del español, con siete victorias en los últimos ocho encuentros, y supone un decepcionante cierre de una extraordinaria temporada de Sinner, en la que alcanzó las cuatro finales de Grand Slam.