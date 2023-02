Carlos Alcaraz no jugará el Abierto Mexicano de Tenis por lesión… ¡otra vez!

Carlos Alcaraz no jugará el Abierto Mexicano de Tenis ~ Foto: AFP

El tenista español Carlos Alcaraz, número 2 del ranking mundial, se bajó del Abierto Mexicano de Tenis 2023 que se juega en el balneario de Acapulco por lesión, informó este lunes la organización del torneo ATP. Cameron Norrie, número 12 del ranking mundial, tampoco estará en el torneo.

¡Cero y van dos! Carlos Alcaraz volverá a perderse el Abierto Mexicano de Tenis

Carlos Alcaraz, de 19 años, estaba anunciado como primera cabeza de serie y máxima figura a seguir ante la ausencia de su compatriota Rafael Nadal, campeón vigente. Es la segunda vez consecutiva que Alcaraz se baja del Abierto Mexicano por problemas físicos.

Ver más Aviso importante. pic.twitter.com/CVRDx4Qfv4 — Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) February 28, 2023

Esta lesión le dejará otra vez inactivo y no podrá acudir por segundo año consecutivo al Open 500 de Acapulco. Falta ver el alcance de la lesión y si le permite estar en la exhibición del día 5 de marzo en Las Vegas y, posteriormente, en el Masters 1000 de Indian Wells.

¿Qué le pasó al tenista español?

A través de sus redes sociales, Carlos Alcaraz explicó que una distensión de grado 1 en el isquiotibial de la pierna derecha es la razón por la que no participará en el torneo de Acapulco, ocasionando una dolorosa baja en el Abierto Mexicano de Tenis.

“Lamentablemente no podré jugar en el Abierto Mexicano de Tenis. Tengo una distensión de grado 1 en el isquiotibial de mi pierna derecha que me llevará a estar de baja varios días, según las pruebas que me he realizado esta mañana”, escribió el número 2 del mundo.

Ver más Lamentablemente no podré jugar en el @AbiertoTelcel. Tengo una distensión de grado 1 en el isquiotibial de mi pierna derecha que me llevará a estar de baja varios días, según las pruebas que me he realizado esta mañana. pic.twitter.com/2tFEtHV67T — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) February 28, 2023

El ibérico se lesionó en el segundo set de la final del Río Open. Como hacen los grandes, el murciano lo intentó todo y se negó a una retirada antes de tiempo. Su derrota en tierras cariocas, con un resultado de 5-7, 6-4 y 7-5, deja a Novak Djokovic en lo más alto del ranking ATP con una renta de 200 puntos.

Carlos Alcaraz también se mostró triste por no poder competir en el Abierto Mexicano de Tenis, pues señaló: “Me duele mucho no competir aquí, pero ahora toca pensar en recuperarme para intentar estar listo lo antes posible. Espero que nos veamos pronto!”.