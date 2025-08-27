Carlos Slim Domit: “Checo vuelve a la Fórmula 1 para construir un legado”

Un día después de hacerse oficial el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1, el piloto mexicano estuvo en la capital del país, comenzando con un evento en el Museo Soumaya en el que Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso, habló de los objetivos que tienen en esta nueva etapa con la escudería Cadillac.

Slim Domit aseguró que Checo no vuelve a la F1 solo por estar, sino que quiere que esta última página de su carrera termine de construir su legado.