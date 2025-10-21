Carlos Slim Domit considera que Checo Pérez y Cadillac pueden sorprender en la Fórmula 1

GENERANDO AUDIO...

Checo Pérez liderará el nuevo proyecto de F1 de Cadillac | Imago7

En entrevista para el podcast Fórmula de 2, con Ramón Barrenechea y Diana Goenaga, Carlos Slim Domit, presidente de la Escudería Telmex Telcel, habló sobre el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 con Cadillac, un equipo con el que trabajará desde cero y en el que cree que puede llegar a sorprender en el mundo entero del automovilismo. Aunque aseguró que el tapatío ya no tiene nada qué demostrar en la máxima categoría de este deporte, pues ya fue subcampeón del mundo con Red Bull en el 2023.

