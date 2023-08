Carlos Vela “recibe” a ‘Chucky’ Lozano en el LAFC: “Si es aquí, bienvenido”

Carlos Vela, jugador del LAFC de la Major League Soccer (MLS), aseguró que recibirá a Hirving “Chucky” Lozano en caso de que se concrete su llegada al conjunto angelino. Asimismo, el exseleccionado mexicano aseguró que será bienvenido si eso es lo mejor para su carrera.

Los rumores apuntan a que “Chucky” Lozano no continuará en Napoli la próxima temporada y, en lugar de migrar a Arabia Saudita, su destino sería la MLS. También se dijo que podría llegar al LAFC y Carlos Vela recomendó a su compatriota que tome la mejor decisión.

Carlos Vela reconoció que Hirving Lozano es un jugador que mostró un alto nivel en la última temporada, en la que levantó el Scudetto de la Serie A con Napoli. Por esta razón, no descartó que tenga ofertas en el Viejo Continente.

“Le deseo que sea lo mejor para él, para su familia y para su futuro. Y después, apoyarlo a donde sea que vaya”, remató el exjugador de Arsenal y Real Sociedad.

El “10” de LAFC no sólo fue cuestionado sobre el futuro de “Chucky“, su compañero cuando participaba en la Selección Mexicana. También habló de su próximo compromiso en la Leagues Cup ante Bravos de Juárez.

Carlos Vela se dirigió con respeto hacia Bravos de Juárez, equipo de la MLS al que se enfrentará el LAFC en la ronda de 32 de la Leagues Cup 2023.

“Complicado. Ya no hay equipos fáciles, ya no hay nadie que digas ‘va, vamos a ganar fácil’. La realidad es que no, acaba de ganarle a Austin, bastante amplio el marcador. Hay que tener mucho respeto, sabemos que es un equipo muy sólido defensivamente”.

