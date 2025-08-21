Casi 20 heridos y 101 detenidos por pelea en estadio de Argentina: CONMEBOL condena violencia

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de Chile anunció que 19 chilenos resultaron heridos y 101 personas fueron detenidas tras los hechos violentos suscitados en el Estadio Libertadores de América entre aficionados de Independiente de Avellaneda y U de Chile. La CONMEBOL anunció que “actuará con toda la firmeza” para castigar a los responsables, según su comunicado oficial.

Los hechos repudiados por la organización sudamericana ocurrieron durante los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana, partido que quedó cancelado definitivamente por los conflictos que dejaron más de un centenar de detenidos, según reportes retomados por la agencia AFP.

Saldo tras enfrentamientos entre fans de Independiente y U de Chile

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile informó este jueves, a través de un comunicado, que hasta el momento 19 connacionales se encuentran hospitalizados y 101 permanecen detenidos.

Previamente, Independiente y la policía de Argentina notificaron diez personas heridas y noventa detenidas, de acuerdo con AFP.

CONMEBOL repudia hechos violentos en Argentina

A través de un boletín de prensa, la CONMEBOL expresó su repudio y condenó enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del Estadio Libertadores de América en Avellaneda, Argentina.

“Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria”. CONMEBOL

La confederación sudamericana también aseguró que se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas.

Con respecto a la cancelación definitiva del partido de octavos de final, informó que se encuentra recopilando datos y procesando información remitida a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes.

“La Confederación reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse”, escribió la CONMEBOL.

¿Qué pasó entre aficionados de Independiente y U de Chile?

El encuentro se encontraba empatado 1-1 cuando, en el inicio del segundo tiempo, se registraron disturbios en las tribunas del Estadio Libertadores de América en Avellaneda, Argentina, según el recuento de los hechos del portal deportivo Claro Sports.

Aficionados de la U de Chile arrojaron proyectiles y otros objetos desde la tribuna Pavoni Alta hacia las bandejas inferiores, lo que obligó a la policía a intervenir y desalojar a los visitantes, tras el anuncio por los altavoces del estadio, advirtiendo de que en caso de no hacerlo, el juego se suspendería.

Posteriormente, miembros de la barra disidente de Independiente ingresaron al sector visitante con baldones, palos y mampostería, generando una confrontación física con los hinchas chilenos que quedaron rezagados, según Claro Sports.

Videos que circularon en redes sociales mostraron como los hinchas de Independiente golpearon a los chilenos, les quitaban la ropa y los obligaban a retirarse desnudos, mientras les pegaban con palos hasta abandonar la tribuna.

Además, se reportaron daños en las instalaciones del estadio, incluyendo la quema de asientos y la destrucción de baños. Ante todo ello, el árbitro del partido, Gustavo Tejera, suspendió el encuentro tras consultar con los capitanes de ambos equipos y el jefe de seguridad.

A pesar de los esfuerzos por calmar la situación, los disturbios continuaron, lo que llevó a la decisión de cancelar el partido.

Hasta el momento, no se ha informado qué pasará con el resultado del partido y qué sucederá de cara a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Autoridades de Chile condenan lo sucedido en Argentina

Ante la “gravedad de lo sucedido”, que incluyó el “inaceptable linchamiento de chilenos”, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este jueves que enviará a Argentina a su ministro de Interior, Álvaro Elizalde, para acompañar a los heridos y supervisar la situación de los detenidos.

“La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia”. Gabriel Boric, presidente de Chile

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) chilena criticó el jueves al club argentino Independiente por su “pasividad” para controlar la feroz violencia entre hinchas .

“Las graves agresiones de parte de los barra brava de Independiente en contra de los hinchas de Universidad de Chile presentes en el estadio ante la pasividad del club organizador del encuentro, exceden todo tipo de límites que deben regir nuestro deporte”, dijo el organismo en un comunicado.