Casos de dopaje en el Canelo Team: la advertencia de Nacho Beristáin sobre Jaime Munguía

Nacho Beristáin critica al Canelo Team | Imago7

Nacho Beristáin expresó preocupación por el positivo que registró Jaime Munguía en un control antidopaje, al advertir que no sería un hecho aislado dentro del Canelo Team. En entrevista con Claro Sports, el experimentado entrenador cuestionó la ética del equipo de Eddy Reynoso y el futuro del excampeón mexicano, pese a que el Consejo Mundial de Boxeo y su promotor Fernando Beltrán lo exoneraron tras los reportes de la VADA, que habían detectado testosterona exógena en dos pruebas realizadas durante su pelea contra Bruno Surace. Lee la entrevista completa, AQUÍ