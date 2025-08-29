GENERANDO AUDIO...

Ya están aquí las Olimpiadas de Oro de Personas Mayores | Foto: X (@conadeoficial)

La quinta Olimpiada de Oro de Personas Mayores arrancó oficialmente en el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, que se celebró este jueves 28 de agosto. De esta manera, el Estado de México recibió a los más de mil 300 participantes de 18 entidades del país que participarán.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) adelantó que este evento deportivo consta de dos días “llenos de actividades que fomentan el deporte y la activación de los adultos mayores“.

¡Inicia la Olimpiada de Oro de Personas Mayores 2025!

Las Quintas Olimpiadas de Oro de Personas Mayores se están llevando a cabo en el municipio mexiquense de Zinacantepec.

Dicho evento fomenta la sana competencia deportiva, cultural y festiva en personas mayores de 60 años; las actividades culminarán oficialmente este mismo viernes 29 de agosto, de acuerdo con la CONADE.

La primera edición de este evento fue en 2019 y su segunda edición tuvo que esperar hasta 2022 debido a la pandemia de COVID-19.

Para 2023, Veracruz fungió como la sede de la Olimpiada de Oro; mientras que en 2024, Guerrero recibió a casi 500 competidores. Finalmente, este año se recibió a entre mil 300 y mil 500 participantes.

Así se inauguró la Olimpiada de Oro de Personas Mayores 2025

La llama de la Olimpiada de Oro de Personas Mayores 2025 se encendió este 28 de agosto en Zinacantepec y acudieron personalidades como Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México.

“Damos la bienvenida al Estado de México a los más de mil 300 participantes de 18 entidades del país, quienes nos demostrarán que la edad abre oportunidades para aprender, compartir y disfrutar cada instante. ¡Gracias por inspirarnos con su talento y entusiasmo. Mucho éxito!”. Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México

A través de un video compartido en sus redes sociales, la CONADE mostró cómo se vivió la inauguración de la Olimpiada de Oro con los competidores vistiendo los colores de su respectivo estado y calentando desde ese momento.

Entre tambores, bailes y los trajes típicos de los competidores que representan a diversas culturas, los adultos mayores se mostraron sonrientes por la oportunidad de seguir haciendo deporte.

La gobernadora mexiquense destacó que la importancia de este evento radica en que “en México viven más de 17 millones de personas de 60 años y más“, según dijo en la inauguración.