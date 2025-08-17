GENERANDO AUDIO...

Nadadora mexicana Celia Pulido. Foto: Reuters

La natación mexicana vivió un cierre memorable en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, con Celia Pulido como la gran protagonista.

La guanajuatense conquistó cinco medallas en distintas pruebas, lo que la convirtió en la máxima medallista mexicana de la justa juvenil.

Celia Pulido, olímpica en París 2024, se coronó campeona en los 100 metros dorso con un tiempo de 1:00.82 minutos, marca con la que impuso récord del certamen. Además, sumó dos platas: una en los 200 metros dorso con registro de 2:11.67 y otra en el relevo 4×100 metros libre femenil.

La nadadora amplió su cosecha con dos preseas de bronce: una en el relevo 4×100 metros libre mixto, junto a María Fernanda Méndez, Andrés Dupont y Diego Camacho, y otra en el relevo 4×100 metros combinado femenil, compartida con Mariana Ortega, María Fernanda Méndez y Fernanda Elizondo, donde el equipo cronometró 4:12.48.

Con este resultado, Celia Pulido cerró con cinco medallas su participación en Asunción y consolidó a la natación como el deporte más exitoso para México en la justa continental juvenil.

La disciplina acumuló 15 preseas en total, lo que le dio al país el tercer lugar del medallero general en la disciplina.