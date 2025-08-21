Julio César Chávez Jr. interpone amparo por supuesta privación de la libertad

GENERANDO AUDIO...

Chávez Jr. tramitó un amparo. Foto: AFP

El boxeador Julio César Chávez Jr. tramitó un amparo ante la justicia de México por privación de la libertad y condiciones de incomunicación, un día después de ser remitido al Centro Federal de Readaptación Social número 11 (CEFERESO) con sede en Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con información del expediente 1546/25, al que UnoTV tuvo acceso, el excampeón del pugilismo solicitó por la vía administrativa un amparo indirecto, por actos privativos de la libertad. Su defensa legal presentó el recurso el 19 de agosto de 2025, un día después de que Estados Unidos lo deportó a petición de las autoridades mexicanas.

Detalles del expediente donde Chávez Jr. tramitó amparo

Chávez Jr. fue detenido en territorio estadounidense y posteriormente entregado a México por la garita fronteriza Dennis DeConcini, para enfrentar a la justicia nacional.

Próximas audiencias

Las autoridades lo vinculan con facciones criminales que operan en Sinaloa, su estado natal. Su próxima audiencia para definir una posible vinculación a proceso está programada para el sábado 23 de agosto.

Mientras Julio César Chávez Jr. tramitó un amparo, él permanece recluido en un penal de máxima seguridad bajo un estricto dispositivo de vigilancia.

Los delitos que enfrenta Julio César Chávez Jr. en México

Según la FGR, sobre Chávez Jr. pesa una orden de aprehensión emitida en enero de 2023 por delincuencia organizada y tráfico de armas, municiones y explosivos.

Las investigaciones lo relacionan con una red dedicada al ingreso clandestino de armamento al país y a la fabricación de explosivos sin los permisos legales correspondientes.

A Julio César Chávez Carrasco, conocido con el alias de “El Junior”, se le dictó prisión preventiva en una audiencia que se desarrolló este lunes 18 de agosto de 2025 y concluyó pasada la medianoche.

La defensa del imputado solicitó duplicidad, de ahí que su audiencia será el próximo sábado, alrededor de las 13:00 horas (tiempo del Centro de México).

La investigación en Estados Unidos

El caso de Chávez Jr. también fue seguido de cerca por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Estados Unidos. En abril de 2024, el boxeador intentó cambiar su estatus migratorio solicitando la residencia permanente legal tras casarse con una ciudadana estadounidense.

Durante ese proceso, las autoridades detectaron inconsistencias en su declaración y hallaron vínculos sospechosos con el Cártel de Sinaloa, debido a la relación previa de su esposa con un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Aunque en un inicio no era prioridad de deportación, en junio de 2025 el DHS lo clasificó como “una amenaza grave para la seguridad pública”.