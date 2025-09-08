Checo Pérez acapara las miradas en la final del US Open 2025

GENERANDO AUDIO...

Sergio “Checo” Pérez, piloto mexicano recién anunciado con la escudería Cadillac, aprovechó su domingo para ver la final del US Open 2025 que Carlos Alcaraz le ganó a Jannik Sinner este 7 de septiembre. A través de redes sociales, circularon videos del “Rey de las Calles” reaccionando al partido que definió al nuevo número uno del mundo.

El jalisciense fue una más de las estrellas que fueron vistas en la cancha central de Nueva York. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el entrenador de Manchester City, Pep Guardiola, y la actriz Lindsay Lohan fueron algunas de las celebridades que asistieron a la final del Abierto de Estados Unidos (EE.UU.).

¡Checo Pérez da la cara por la F1 en la final del US Open 2025!

Figuras del deporte, como el basquetbolista Stephen Curry, se dieron cita en el Arthur Ashe Stadium para el duelo entre Sinner y Alcaraz. Por parte de la Fórmula 1 (F1), Checo Pérez lució junto a su esposa Carola Martínez.

El piloto tapatío, que fue subcampeón del mundo con Red Bull en 2023, lució un atuendo casi completamente en color blanco a excepción de un suéter colgado por el cuello de color durazno.

A lo largo del encuentro de este domingo, Checo Pérez fue visto platicando y conviviendo con el diseñador Tommy Hilfiger y su esposa Dee Hilfiger.

Las cuentas oficiales de la Fórmula 1 fue la encargada de compartir los diferentes momentos de Sergio Pérez viviendo la experiencia de una final de Grand Slam.

Por su parte, la cuenta oficial del US Open publicó un video en el que se dejan ver las diferentes reacciones del piloto al juego que se definió en dos horas y 41 minutos en cuatro sets.

Cabe destacar que Checo Pérez lució concentrado durante gran parte del partido y aplaudió constantemente ante las acciones entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, el nuevo campeón del Abierto de Estados Unidos.

Su esposa también lució enfocada en el partido que dio fin a un torneo de 14 días en el que otra mexicana, Renata Zarazúa, tuvo un momento de gloria cuando venció en primera ronda a Madison Keys, quien estaba en el Top 10 del mundo.

A pesar de que Checo Pérez ya es oficialmente miembro de Cadillac, aún no compite dentro del Gran Circo, pues la escudería recién nacida debutará en la temporada 2026 que comienza en marzo.

Las celebridades no se perdieron la final del US Open

Las expectativas para este mayúsculo pulso atrajeron a estrellas de otros deportes como Pep Guardiola, director técnico de Manchester City, y Stephen Curry, jugador de los Golden State Warriors de la NBA.

También acudieron figuras de la música como Bruce Springsteen, leyendas del mundo de la moda como Anna Wintour, y estrellas del cine como Ben Stiller, Elle Fanning y Lindsay Lohan.

También decidió acudir Donald Trump, primer presidente estadounidense en ejercicio que visitó Flushing Meadows desde 2000.

El mandatario republicano, que ya presenció el Super Bowl en febrero y la final del Mundial de Clubes en julio, saludó en varias ocasiones al público generando reacciones contrapuestas. También recibió abucheos y algunos aplausos al ser enfocado en las pantallas gigantes.