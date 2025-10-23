GENERANDO AUDIO...

¿De qué color será el casco de Checo Pérez en Cadillac? | Foto: Cuartoscuro

Sergio “Checo” Pérez, piloto mexicano de 35 años, no correrá en el GP de México 2025; sin embargo, no faltó al tradicional partido de “De la Pista a la Cancha” en Plaza Carso, en donde adelantó de qué color será el casco de Cadillac con el que correrá en la Fórmula 1 (F1) la próxima temporada.

El jalisciense fue presentado oficialmente con el equipo estadounidense el pasado 26 de febrero y, poco a poco, se han dado a conocer más detalles sobre los preparativos rumbo a su primera campaña dentro del “Gran Circo“.

Checo Pérez da detalles de su indumentaria en Cadillac

Antes de jugar en la activación organizada por la Fundación Telmex-Telcel antes del GP de México 2025, Checo Pérez reveló que el casco que usará en Cadillac será negro con detalles amarillos.

“El casco ya está listo. Va a ser negro, negro es el color principal”. Checo Pérez

Además, el “Rey de las Calles” reveló que ya comenzó con los trabajos de preparación para encarar su año de regreso a la Fórmula 1 luego de un año fuera de las pistas.

“Ya estamos de lleno con el trabajo, con el simulador, en la parte física… voy a tener unas pruebas en noviembre, que nos va a servir mucho porque vamos a trabajar con los mecánicos, los ingenieros para tener todo el equipo ya listo para las pruebas que empiezan en enero, muy temprano”, declaró a los micrófonos de Claro Sports.

Checo Pérez cambia el monoplaza por el balón

El Gran Premio de la Ciudad de México cumple 10 años, lo mismo que el tradicional “De la pista a la cancha“, en donde Checo Pérez participó este jueves 23 de octubre.

Además de ser subcampeón mundial de la Fórmula 1 con Red Bull, demostró tener habilidades en el futbol y lideró al equipo azul.

Tan solo en la primera mitad del partido amistoso, Sergio Pérez se destapó con un triplete a pesar de que, antes de que pitara el arbitro, se mostró dubitativo de jugar.

Cabe destacar que, en años anteriores, el conductor no participaba en el encuentro debido a que tendría actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez; sin embargo, en esta ocasión pudo participar activamente en “De la pista a la cancha“.

Esta también es una iniciativa que ofrece oportunidades a jóvenes en situación de calle, impulsándolos a superarse mediante el deporte y los valores de trabajo en equipo, disciplina y esfuerzo.

Checo no correrá, pero México sí tendrá actividad en el GP de México 2025

La décima edición consecutiva del GP de México comenzará oficialmente este viernes rumbo a la carrera del domingo en la que, por primera vez en 10 años, no participará Checo Pérez.