¡Checo Pérez al campo! “De la pista a la cancha”, sigue en vivo la cascarita previa al GP de México

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez ya está en la Ciudad de México, aunque en esta ocasión no será parte del Gran Premio de México 2025, pero no se quedará fuera del ambiente deportivo, pues participará en el evento “De la Pista a la Cancha”, que se llevará a cabo en Plaza Carso.

Como parte de su nuevo papel con Cadillac, Checo se unirá a reconocidas figuras del fútbol para disputar un partido amistoso lleno de emoción, en el que mostrará su espíritu competitivo y su habilidad también con el balón.

Fecha y hora “De la pista a la cancha” ¿Cuándo? Jueves 23 de octubre 2025

Jueves 23 de octubre 2025 ¿A qué hora? 10:00 horas (tiempo de la Ciudad de México )

10:00 horas (tiempo de la ) ¿En dónde? Plaza Carso

Plaza Carso ¿Dónde verlo? Multiplataforma de Claro Sports

¿Qué es “De la Pista a la Cancha”?

El evento “De la Pista a la Cancha” es una activación impulsada por la Fundación Telmex-Telcel, que busca unir a grandes figuras del deporte mexicano en un ambiente de convivencia y apoyo social.

En la antesala del Gran Premio de la Ciudad de México, este partido se ha convertido en una tradición donde se fusionan dos pasiones nacionales como lo es el automovilismo y el fútbol.

La iniciativa forma parte del programa “De la Calle a la Cancha”, un proyecto que brinda oportunidades a jóvenes en situación de calle para transformar su vida a través del deporte.

Su objetivo es inspirarlos a descubrir su potencial y fomentar su reintegración social mediante los valores del trabajo en equipo, la disciplina y el esfuerzo.

El Gran Premio de México 2025 se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, una de las paradas más esperadas del calendario de la Fórmula 1.

Cada año, miles de aficionados llenan las gradas para vivir de cerca el espectáculo, la velocidad y la pasión del deporte motor más importante del mundo.

El futuro de Checo Pérez en la Fórmula 1

Tras cerrar su ciclo con Red Bull Racing al término de la temporada 2025, Checo Pérez se prepara para un nuevo capítulo en su carrera dentro de la F1.

De acuerdo con los anuncios recientes, el piloto mexicano será parte del proyecto de Cadillac para la temporada 2026, cuando la marca estadounidense haga su esperado debut en la máxima categoría.

Esta nueva etapa representará un reto importante para el jalisciense, quien buscará aportar su experiencia, liderazgo y talento al desarrollo del monoplaza.