¡Hat-trick de Checo Pérez en “De la calle a la cancha”! | Foto: Alejandra Suárez

Sergio “Checo” Pérez es un aficionado declarado del futbol, particularmente del Club América, pero este jueves 23 de octubre demostró que también tiene aptitudes de delantero titular, pues anotó un triplete para el equipo azul en “De la pista a la cancha“, activación organizada por la Fundación Telmex-Telcel previa al GP de México 2025.

El apodado “Rey de las Calles” no tendrá participación en la décima edición del Gran Premio de la Ciudad de México; sin embargo, no se perdió el aniversario número 10 de este evento que reúne a figuras destacadas del deporte mexicano como Oswaldo Sánchez, Pablo Bennevendo y Oussama Idrissi.

Este jueves, Checo Pérez dejó a más de uno pensando si hubiera podido dedicarse de lleno al futbol, pues brilló con un “hat-trick” en Plaza Carso por “De la pista a la cancha“.

El primer gol del expiloto de Red Bull llegó después de una carambola, pues el equipo blanco anotó el 3-2 parcial y, unos segundos después, empató el marcador a tres tantos.

Casi cuatro minutos después, el ahora representante de Cadillac aprovechó que Oswaldo Sánchez, arquero del equipo rival, dio un rebote tras un remate potente y Checo sólo tuvo que empujar el balón a las redes.

Tal como en su primera anotación, el número 11 festejó sobrio y mesurado con sus compañeros el 4-3 momentáneo.

Sin embargo, el partido estaba lejos de acabar, pues en el último minuto de la primera mitad, firmó su triplete tras una asistencia de Arturo Elías Ayub, director general de la Fundación TELMEX Telcel.

En esta ocasión, Checo Pérez se midió un poco menos con el festejo, pues se dirigió a abrazar al empresario mexicano, quien también anotó un doblete.

Cabe destacar que Sergio Pérez sólo disputó los primeros 20 minutos del juego de “De la pista a la cancha“, y no tuvo actividad en la segunda mitad del encuentro.

Finalmente, el equipo azul del piloto de Cadillac se llevó la victoria por marcador de 7-6 y se llevó el trofeo anual de este evento que se ha llevado a cabo de manera ininterrumpida desde 2015.

“Siempre es divertidísimo el fútbol, tenía muchos años sin jugar, a mí me encanta. Se ve que lo que bien se aprende, nunca se olvida”, declaró Checo al final de su participación en Plaza Carso.

La tradición futbolera señala que el jugador que anote un triplete, se lleva el balón a su casa, por lo que Checo Pérez tendría que ser el encargado de llevarse la esférica como recuerdo.

¿Qué es “De la pista a la cancha”?

‘De la Pista a la Cancha’ es una activación organizada por la Fundación Telmex-Telcel, que reúne a figuras destacadas del deporte mexicano.

En esta ocasión, Checo Pérez fue el gran protagonista, participando en un partido amistoso que combinó lo mejor del fútbol y el automovilismo en la antesala del Gran Premio de la Ciudad de México.

Además, forma parte del programa ‘De la Calle a la Cancha’, una iniciativa que ofrece oportunidades a jóvenes en situación de calle, impulsándolos a superarse mediante el deporte y los valores de trabajo en equipo, disciplina y esfuerzo.

Claro Sports ofreció una cobertura exclusiva del encuentro en el que Checo Pérez compartió cancha con estrellas del fútbol mexicano.

Las estrellas que jugaron con Checo Pérez en Plaza Carso

Checo Pérez no sólo compartió la cancha con Arturo Elías Ayub, sino que el equipo azul, dirigido por el expiloto Esteban Gutiérrez, también tuvo la presencia de Keylor Navas y Pablo Bennevendo, ambos de Pumas, así como del luchador Myztezis Jr.

Del otro lado, el equipo blanco jugó con leyendas como Oswaldo Sánchez y el futbolista de Pachuca Oussama Idrissi, además del luchador Octagón Jr; todos ellos bajo la dirección de Joaquín Beltrán, exjugador de Pumas y Cruz Azul.

