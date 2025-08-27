GENERANDO AUDIO...

Checo Pérez habla de su llegada a Cadillac por primera vez | Foto: Cuartoscuro

Sergio “Checo” Pérez, nuevo piloto de la escudería Cadillac, aseguró que firmó contrato por dos años pensando en un proyecto a largo plazo, por lo que no está vislumbrando en el tiempo que le queda de carrera tras su regreso a la Fórmula 1, según dijo este miércoles 27 de agosto en conferencia de prensa desde la Ciudad de México.

“Firmé por dos años porque es un proyecto a largo plazo. Firmé consciente de que va a ser un inicio duro en el que difícilmente sumaremos puntos (…) Todo dependerá del progreso y la motivación en el entorno. Si estoy motivado, si regreso con 100% de dedicación… no pienso en el tiempo ni en los años, sino en hacer al equipo exitoso”. Checo Pérez

Las primeras palabras del apodado “Rey de las Calles” surgen un día después de haber sido anunciado con el equipo estadounidense junto al finlandés Valtteri Bottas. Este anunció marcó el regreso del mexicano al “Gran Circo” tras una temporada fuera de las pistas.

Cadillac… ¿el último gran proyecto en la carrera de Checo Pérez?

A través de la conferencia de prensa de este miércoles, el piloto mexicano confesó que ve a éste como su último gran proyecto en la F1. “Quiero darlo todo, que sea algo exitoso. Tengo una gran responsabilidad“, señaló.

“Me encantaría que este fuera mi último gran proyecto, terminar mi carrera aquí sería increíble. Hacer de este uno de los más grandes equipos de la Fórmula 1 sería increíble para mí”. Sergio “Checo” Pérez

Por otro lado, el subcampeón mundial de la F1 reconoció que el proyecto de Cadillac lo convenció de volver por su ambición de no solo competir y el trabajo que ha hecho en diferentes categorías.

Checo Pérez: de su salida de Red Bull a una nueva aventura en Cadillac

En diciembre de 2024 se dio a conocer que Checo Pérez no continuaría en Red Bull Racing luego de cuatro años en los que consiguió un subcampeonato de pilotos y formó parte de dos títulos de constructores junto a Max Verstappen.

Posteriormente, la escudería austriaca dio a conocer que Liam Lawson ocuparía su lugar en el segundo asiento; sin embargo, el neozelandés quedó fuera tras dos carreras en la presente temporada y Yuki Tsunoda terminó quedándose con el puesto.

Mientras tanto, Sergio Pérez se alejó de los reflectores durante la primera mitad de la temporada 2025 de la F1 y, finalmente, este martes 26 de agosto fue anunciado para conformar la primera dupla de Cadillac junto a Valtteri Bottas.

A lo largo de los casi ocho meses en los que Checo estuvo fuera de la escena, se rumoreó su posible llegada a Cadillac e, incluso, surgieron rumores de que podría vestir los colores de Alpine para 2026.

Sin embargo, ya es oficial la llegada del piloto mexicano a la naciente escudería de la F1, la cual hará su debut en el “Gran Circo” durante la próxima temporada.

Para su llegada al máximo circuito del automovilismo, Cadillac ha tirado la casa por la ventana, pues el anuncio de Sergio Pérez y Valtteri Bottas fue con un video protagonizado por el actor Keanu Reeves.

Por su parte, el propio Checo Pérez se mostró entusiasmado por su regreso a la Fórmula 1 luego de una temporada completa de inactividad tras pasar 13 años seguidos de competencia.

“¿Se acuerdan que les dije que nos volveríamos a ver? No sólo se trata de mí, corrí con mi familia, acompañado de amigos, con tu aliento en cada curva y con la esperanza de millones que soñaban conmigo, por al apoyo que me han dado todo este tiempo estaré siempre agradecido”. Sergio “Checo” Pérez

La llegada del tapatío ha generado especulaciones entre el mundo de la adrenalina. El expiloto mexicano Memo Rojas adelantó a Claro Sports que espera ver una fuente competencia entre Pérez y Bottas.

“Claro que va a haber una fuerte rivalidad, por más que ahorita los vemos muy cordiales, muy amigos, va a haber una batalla interna que esa siempre va a existir”, declaró.

Todas las dudas quedarán resueltas el próximo 6 de enero, cuando dé comienzo el Gran Premio de Australia 2025, el primer GP de la próxima temporada.