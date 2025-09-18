¡Checo Pérez celebra el Mes de la Herencia Hispana! Lanza primera bola en el Dodger vs Phillies

GENERANDO AUDIO...

Checo Pérez realizó el lanzamiento ceremonial previo al Dodgers vs Phillies. AFP

Sergio “Checo” Pérez participó en el lanzamiento ceremonial previo al juego entre Dodgers y Phillies en el Dodger Stadium de Los Ángeles. El piloto mexicano llegó con anticipación para practicar desde el montículo, aunque su lanzamiento se alejó del strike. Además, dio el tradicional aviso de inicio del partido al pronunciar el “It’s Time for Dodger Baseball” ante la afición.

La actividad formó parte de las celebraciones por el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos y del vínculo entre Cadillac, su nuevo equipo en la Fórmula 1, y los Dodgers, ambos bajo el grupo TWG Global. Antes del evento, Checo destacó la conexión histórica de los mexicanos con la franquicia angelina y comparó la preparación de los peloteros con la concentración que viven los pilotos antes de una carrera. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM