Checo Pérez dispara a Cadillac en Instagram: ya suma más de 2 millones de seguidores

¡La “Checomanía” llegó a las redes sociales de Cadillac! | Foto: Alejandra Suárez

El perfil de Instagram de Cadillac tenía un millón 21 mil seguidores el pasado lunes 25 de agosto; sin embargo, el anuncio de Sergio “Checo” Pérez como nuevo piloto de la escudería provocó un aumento sostenido en los números de la cuenta y ya tiene más de dos millones de followers.

En poco más de 24 horas, la red social principal de Cadillac Formula 1 Team tuvo un incremento de casi un millón de seguidores; el perfil de X (antes Twitter) del equipo experimentó un fenómeno similar, aunque en menor medida.

¡El Instagram de Cadillac recibe la “Checomanía”!

La confirmación de Checo Pérez y Valtteri Bottas como los primeros pilotos de la escudería Cadillac provocó que la cuenta de Instagram del equipo sumara casi un millón de nuevos seguidores en menos de dos días.

Durante la noche del lunes 25 de agoto, antes de que se hiciera el anuncio oficial, el perfil de la escudería tenía un millón 21 mil 748 seguidores, según la plataforma Social Blade, sitio web de análisis y estadísticas de redes sociales.

A partir de que se dio a conocer la noticia de Pérez y Bottas, el número de followers no dejó de crecer y al final del día terminó con un millón 632 mil 78 seguidores, es decir, experimentó un aumento de 610 mil 333 usuarios en un solo día.

Cabe destacar que la llegada del mexicano a la escudería se dio a conocer aproximadamente a las 05:30 horas del martes, cuando el perfil tenía poco más de un millón 20 mil seguidores.

Para la mañana de este miércoles, la cuenta de Instagram de Cadillac Formula 1 Team ya tenía poco más de un millón 800 mil seguidores y, exactamente a las 19:00 horas, la métrica ya indicaba aproximadamente 2 millones.

La plataforma Blastup ofrece un seguimiento en tiempo real de cómo crecen los seguidores de Cadillac Formula 1 Team en Instagram y mostró que los números de dicha cuenta no dejaron de crecer.

¿Y qué pasa con la cuenta de X (Twitter) de Cadillac?

La cuenta de Cadillac Formula 1 Team en X (antes Twitter) también vio un aumento, aunque en menor medida que en Instagram, pues en cuestión de dos horas y media acumuló 15 mil 598 nuevos seguidores.

Cerca de las 09:30 horas del martes, la cuenta de X del equipo tenía 122 mil 632 seguidores y para las 11:57 contaba con 148 mil 230, según la plataforma Live Counts.

Para la tarde de este miércoles 27 de agosto, el perfil oficial de la escudería ya cuenta con cerca de 180 mil seguidores.

Cabe destacar que el Cadillac F1 Team solo tiene Instagram, X y LinkedIn, en donde la escudería tiene 74 mil seguidores con corte a las 19:00 horas.

Así anunció Cadillac a Checo Pérez en redes sociales

A través de sus redes sociales, la escudería de Cadillac publicó un épico video en el que Keanu Reeves, actor de “Matrix” y “John Wick” les da la bienvenida a Checo Pérez y Valtteri Bottas al equipo.

“Los hemos estado esperando“, les dice el histrión a ambos pilotos cuando se quitan el casco y revelan que serán los primeros pilotos en la historia de la escudería.

Con el paso de las horas, las redes sociales de Cadillac Formula 1 Team han seguido publicando contenido referente a Checo Pérez y Valtteri Bottas.