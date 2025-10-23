Checo Pérez en De la Pista a la Cancha, en vivo: transmisión de la ‘cascarita’ previa al GP de México

GENERANDO AUDIO...

Checo Perez en ‘De la pista a la cancha’. Foto: Fundación Telmex-Telcel

El piloto mexicano Sergio ‘Checo‘ Pérez participará en el evento ‘De la Pista a la Cancha’, que se realiza este jueves 23 de octubre a las 10:00 horas en Plaza Carso, como parte de su nuevo rol con Cadillac. Esta activación de la Fundación Telmex-Telcel reúne a grandes figuras del deporte en un partido que combina el automovilismo y el fútbol, y forma parte del programa ‘’De la Calle a la Cancha‘, que impulsa a jóvenes en situación vulnerable a superarse a través del deporte. ¡Síguelo en vivo y en directo por Claro Sports!