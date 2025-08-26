GENERANDO AUDIO...

¿Volverán las alegrías de Checo Pérez en F1? | Foto: AFP

El piloto mexicano más ganador en la historia de la Fórmula 1 (F1) está de vuelta, pues Sergio “Checo” Pérez fue anunciado oficialmente como nuevo piloto de la escudería Cadillac. El apodado “Rey de las Calles” tendrá una nueva oportunidad para seguir acumulando momentos inolvidables en el “Gran Circo“.

Checo Pérez puede presumir dos títulos de constructores, un subcampeonato del mundo, ser el primer mexicano en subirse al podio del Gran Premio de la Ciudad de México y otras victorias importantes en los circuitos más demandantes del planeta.

¡Los mejores momentos de Checo Pérez en la F1!

La plataforma deportiva Claro Sports hizo un repaso de los momentos que marcaron el legado de Checo Pérez durante los 13 años en los que perteneció a la Fórmula 1 antes de salir de Red Bull y, posteriormente, ser anunciado con Cadillac.

1. El primer podio de Checo Pérez en la F1

En 2012, Checo Pérez logró su primer podio con Sauber en el Gran Premio de Malasia, cuando logró un histórico segundo lugar que sólo sería la primera alegría que le daría a México en la F1.

“Fue el inicio de una carrera que comenzó a llamar la atención por su capacidad para gestionar neumáticos y mantenerse competitivo con autos de menor rendimiento. Ese día, el joven piloto de Guadalajara dejó claro que podía medirse con los mejores”, destacó Claro Sports.

2. La primera e histórica victoria del mexicano

El 6 de diciembre de 2020, cuando Checo Pérez vestía los colores de Racing Point, el piloto mexicano rompió una sequía de 50 años sin que se escuchara el himno mexicano en lo más alto del podio de Fórmula 1 cuando ganó el Gran Premio de Sakhir.

Aquella noche en Bahréin, vivió una gran remontada y con un ritmo demoledor comenzó a escalar posiciones con cada vuelta.

A su paso dejó a los pilotos de Haas, Williams, Alfa Romeo, Renault, Ferrari y en sólo 20 giros de los 87 programados ya se encontraba en la décima posición. Esta carrera habría sido definitva para su llegada a Red Bull.

3. Su llegada a Red Bull

A lo largo de su carrera, Sergio Checo Pérez había transitado por escuderías que no aspiraban a ganar el Título de Constructores.

En enero de 2021 se hizo oficial su llegada al equipo de Red Bull como coequipero del neerlandés Max Verstappen, quien aspiraba a convertirse en el próximo campeón mundial de la Fórmula 1.

A pesar de no terminar dentro de los tres primeros lugares de la Tabla de Pilotos en su primera temporada con Red Bull, el nacido en Jalisco fue pieza clave para que su compañero de equipo se consolidara como campeón mundial al resistir en múltiples carreras los embates del británico Lewis Hamilton.

4. Un mexicano subcampeón mundial de F1

En 2023, Checo Pérez alcanzó el subcampeonato mundial. En dicha temporada, acumuló victorias en Arabia Saudita y Azerbaiyán, además de múltiples podios.

“Ese logro le permitió dar a Red Bull un dominio casi absoluto en el campeonato de constructores”, de acuerdo con Claro Sports.

5. Las seis victorias de Checo Pérez en Fórmula 1

Las seis victorias de Checo Pérez en Fórmula 1 resumen lo que significó su paso por la categoría, de acuerdo con Claro Sports:

Sakhir 2020 | Racing Point

Azerbaiyán 2021 | Red Bull

Mónaco 2022 | Red Bull

Singapur 2022 | Red Bull

Azerbaiyán 2023 | Red Bull

Arabia Saudita 2023 | Red Bull

Cada una de ellas no sólo significó puntos, sino también hitos históricos para México, destacó la multiplataforma deportiva mexicana.

5. ¡Orgullo nacional! El primer mexicano en subirse al podio en su tierra

Uno de los momentos más emotivos de la carrera de Checo Pérez fue cuando se convirtió en el primer piloto mexicano en subirse al podio de la Fórmula 1 durante el Gran Premio de México 2021 cuando el Autódromo Hermanos Rodríguez estalló en jubilo con el acontecimiento histórico.

En aquella ocasión, el mexicano terminó en tercer lugar por detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton, consumando uno de los resultados más anhelados por el automovilismo nacional.

“¡Qué día tan especial para mi carrera!”, expresó el piloto luego de ondear la bandera tricolor con orgullo. Un año después, volvería a subirse al podio, pero en el tercer lugar.

Una nueva oportunidad para Checo Pérez en la F1

Este martes 26 de agosto, la nueva escudería Cadillac anunció oficialmente la llegada de Sergio Pérez y Valtteri Bottas como parte de la primera plantilla de su historia.

De esta manera, el “Rey de las Calles” podrá aumentar su histórico palmarés en el “Gran Circo”:

Subcampeón del mundo en 2023

Campeón de constructores con Red Bull en 2022 y 2023

6 victorias

39 podios

3 pole positions

12 vueltas rápidas

Tanto el mexicano como el finlandés debutarán con su nuevo equipo para la temporada 2026, la cual comenzará el próximo 6 de marzo con el Gran Premio de Australia.

Cabe destacar que tanto Pérez como Bottas quedaron fuera de la presente campaña de F1 tras salir de Red Bull y Kick Sauber, respectivamente.