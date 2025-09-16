GENERANDO AUDIO...

Checo Pérez lanzará la primera bola en un juego de Los Dodgers. Foto: AFP

El nuevo piloto de Cadillac, en la F1, Checo Pérez lanzará la primera bola en un juego de Los Dodgers, de Los Ángeles. El mexicano lo hará en Dodger Stadium, que fuera la casa de otro compatriota e ídolo de los aficionados de ese equipo de la MLB, Fernando el “Toro” Valenzuela.

A través de su cuenta en X (antes conocida como Twitter), el equipo angelino dio a conocer la asistencia del piloto tapatío, y que formará parte del protocolo previo al arranque del juego en el diamante.

¿En qué partido de Los Dodgers estará Checo Pérez?

Checo Pérez lanzará la primera bola en un juego de Los Dodgers contra los Philadelphia Phillies el miércoles 17 de septiembre a las 20:10 horas (tiempo del centro de la Ciudad de México).

“¡El corredor de la Formula 1 y el seis veces ganador del Grand Prix Sergio “Checo” Pérez con acompañará este próximo miércoles 17 de septiembre con el lanzamiento de la primera bola en Dodger Stadium!” Los Dodgers

¿Cuánto cuestan los boletos para este partido?

Los boletos para ver juego de Los Dodgers vs. Philadelphia Phillies tienen un precio mínimo de 47 dólares, y la tarifa máxima es de 141 dólares, esto de acuerdo con la página del equipo de la Major League Baseball.

Fernando Valenzuela, ídolo de Los Dodgers

La temporada como novato de Fernando Valenzuela en 1981 está considerada como una de las mejores de un pitcher en la historia. Ese año, el sonorense recibió los premios a Novato del Año en la Liga Nacional, el Cy Young Award a mejor pitcher de la Liga Nacional y el Bate de Plata, además de ser nombrado All-Star y conducir a Los Angeles Dodgers a ganar la Serie Mundial.

Los Dodgers comenzaron aquella temporada con un balance de 8-0, y el impacto del “Toro” Valenzuela fue tal que desató la “Fernandomanía”, un fenómeno que convirtió al sonorense en un icono deportivo y cultural de la época en Estados Unidos, así lo destaca el sitio web olympics.

De 1981 a 1986, Valenzuela fue nombrado All-Star seis veces consecutivas y registró una efectividad de 3.14 o inferior en cinco de esos años.

En 1986, Valenzuela terminó con un récord de 21-11 y una efectividad de 3.14, y lideró la liga en victorias, juegos completos y entradas lanzadas. En el Juego de Estrellas de ese año , el mexicano hizo historia al ponchar a cinco bateadores consecutivos de la Liga Americana , igualando el récord establecido por el también zurdo lanzador de bolas sueltas Carl Hubbell en el partido de 1934.