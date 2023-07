Checo Pérez le responde a Daniel Ricciardo: “hay varios pilotos que quisieran tener el asiento en Red Bull”

Checo Pérez se alista para el GP de Hungría, el cual se correrá este fin de semana, y aseguró que “muchos otros pilotos allá afuera quisieran tener el asiento de Red Bull“.

Esto con relación a las declaraciones que hizo el expiloto de Red Bull, y ahora de AlphaTauri, Daniel Ricciardo, que iba por el lugar de Checo Pérez en la escudería austriaca.

“Por mi parte, no cambia nada porque, como dije, yo conduzco para Red Bull. No sólo está Daniel por ahí. Hay varios chicos. A más de la mitad de la parrilla le encantaría conducir para Red Bull. Así que no cambia nada. E igualmente, parece que Daniel podría estar siendo llevado al máximo, ya sabes, conduciendo para AlphaTauri el próximo año”.

