GENERANDO AUDIO...

Checo Pérez levanta la bandera de México, retorna a la F1. FOTO: Alejandra Suárez

Sergio “Checo” Pérez fue presentado este miércoles como nuevo piloto del equipo Cadillac en su regreso a la Fórmula 1. El anuncio se realizó ante cientos de aficionados que corearon su nombre mientras el piloto levantaba la bandera de México en Plaza Carso, localizada al poniente de CDMX.

“En la vida toca hacer cosas y representar a mi país en la F1 ha sido una de las principales razones por las que regreso”. Checo Pérez, piloto de F1

Con el símbolo patrio en alto, Checo dejó en claro que buscará dar más victorias a su país.

Checo Pérez firmó por dos años con Cadillac, consciente de que trabajará en un proyecto a largo plazo, y compartió que sabe que será un inicio duro.

El último proyecto en la F1 de Checo Pérez

A pesar del cielo nublado, los aficionados se dieron cita a las afueras de Plaza Carso, donde ya los esperaban tres vehículos insignia de Cadillac para dar la bienvenida a Checo Pérez, el piloto de la Fórmula 1 que se ganó los corazones de la afición latina desde sus inicios en las pistas y que se reafirmó con sus victorias en la escudería de Red Bull.

Ahora, es Cadillac quien apuesta por el mexicano y el finlandés Valtteri Bottas, otro veterano subcampeón de la F1 que hará la dupla de esta nueva escudería.

Cumpliendo su promesa, Checo regresa a ganar y disfrutar poniendo el nombre de México en alto.

“Les dije que nos volveríamos a ver, les diría que lo disfrutemos mucho, es nuestra última etapa, hay que disfrutar lo que hemos creado”. Checo Pérez, piloto de F1

Luego de unas largas vacaciones, Checo Pérez una vez más olerá a gasolina y neumáticos quemados, el jalisciense regresó con paso firme para cerrar en el deporte del automovilismo.

“Este año ha sido increíble, pero nos merecíamos regresar para cerrar como se debe”. Checo Pérez, piloto de F1

A pesar de las vicisitudes de iniciar un nuevo proyecto desde cero, Checo tiene la mirada firme y la visión objetiva. Será el último gran proyecto del piloto mexicano.

“Cadillac me gustó mucho: el proyecto, la ambición y la marca que está detrás. Lo que ha hecho en diferentes categorías y la visión americana no solo de competir. Es un proyecto que comienza de cero y eso es lo que me motiva. Agradezco a todo el equipo que me ha apoyado, es algo único. Veo a este proyecto como mi último gran proyecto en la F1 y quiero darlo todo, que sea algo exitoso. Tengo una gran responsabilidad”, dijo el mexicano.

La leyenda del automovilismo dijo que regresa para demostrar la garra, ante una afición que parecía esperarlo sin siquiera saber a dónde se uniría.

“Cuando la gente me preguntaba qué iba a hacer, yo les decía que no sabía. Durante muchos meses no supe qué seguía en mi carrera”. Checo Pérez, piloto de F1

Tan solo el equipo de Cadillac Formula Team en Instagram ya cuenta con más de 900 mil nuevos seguidores, un ejemplo del compromiso de la afición de Checo y de Valtteri, que no regresan solos, regresan de la mano de la afición que los seguirá de cerca en 2026.