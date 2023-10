Checo Pérez manda mensaje a la afición: Charles Leclerc reconoce accidente en el GP de México

Checo Pérez y Charles Leclerc sobre accidente – Foto: Getty Images/AFP

Checo Pérez se reconoció triste y dolido por la afición mexicana tras abandonar la carrera del GP de México 2023 en la primera vuelta. Por su parte, Charles Leclerc declaró abiertamente que se trató de un accidente en el que él salió mejor parado que el piloto mexicano de Red Bull

Unotv.com pudo escuchar las versiones de ambos pilotos con respecto al choque suscitado en el Gran Premio de la Ciudad de México y te explicamos qué dijeron al respecto.

El mensaje a la afición de Checo Pérez tras abandonar el GP de México

En entrevista con medios internacionales, Checo Pérez lamentó no poder terminar la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Además, aseguró sentirse triste por no poder ganar como local.

“Me duele mucho por toda la gente, pero me voy tranquilo a casa porque lo di absolutamente todo (…) Te soy sincero, lo volvería a intentar”. Sergio “Checo” Pérez

En los días previos del GP de México 2023, el piloto tapatío admitió que soñaba con ganar la carrera frente a sus compatriotas. Sin embargo, los aficionados lo respaldaron, pese al impacto de verle eliminado muy pronto.

Por otro, en sus redes sociales agradeció a la afición por ser “los mejores fans del mundo” y recalcó que el próximo año volverá a buscar la victoria en la Ciudad de México.

“Antes que nada solo quiero darles las gracias por todo de corazón, son los mejores fans del mundo. Hoy lo dejé todo en la pista, vi el espacio y arriesgué. No fue culpa de Charles, simplemente fue un incidente de carrera. No me salió pero lo dimos todo por buscar esa victoria”, dijo en sus redes sociales.

¿Qué dijo Checo sobre su choque con Charles Leclerc?

El tapatío también explicó que vio la oportunidad de ponerse en primer lugar muy pronto en el GP de México 2023 y la tomó, pues no quería conformarse con terminar en los tres primeros lugares.

“Tuve muy buena arrancada y sólo estaba pensando en ganar la carrera, no quería estar en el podium, llevo dos años seguidos estando en el podio, y si te soy sincero, solo pensaba en ganar el día de hoy”. Sergio “Checo” Pérez

Foto: Alfredo Narváez

Además, el nombrado “Ministro de Defensa” reconoció que corrió un riesgo al inicio de la competencia, pues de haber salido avante, se habría colocado en primer lugar inmediatamente.

“No esperaba que Charles frenara tan tarde, ya que era el coche que iba en medio. Tenía mucho menos margen de maniobra que Max (Verstappen), que iba por dentro, pero sobre todo yo, era el que más tarde podía frenar porque iba por la parte de fuera”, señaló Checo Pérez.

¿Qué dijo Charles Leclerc sobre lo sucedido en la CDMX?

En conferencia de prensa, a la que Unotv.com tuvo acceso, Charles Leclerc reconoció que se trató de un accidente de carrera en el que, “afortunadamente”, pudo reponerse para acabar el circuito en tercer lugar.

“Pienso lo mismo (que fue un accidente), no tenía a dónde ir. Traté de mantenerme a la derecha tanto como fuera posible de Max Verstappen pero ya no había más espacio”. Charles Leclerc

Imagen: Alfredo Narváez

Por su parte, Max Verstappen, ganador del GP de México 2023, reconoció que entendió por qué Checo Pérez hizo la maniobra que lo llevó a salir de la carrera.

Desde su perspectiva, se debió a sus ganas de coronarse frente a su público, y lamentó que no saliera como su coequipero esperaba y debiera abandonar por los daños al monoplaza. Finalmente, señaló que no se percató de la magnitud del accidente del tapatío hasta terminada la contienda.

