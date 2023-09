La prensa italiana se rinde ante Checo Pérez tras GP de Italia 2023: “Mejor que eso no podrías pedirle”

La prensa italiana elogia a Checo Pérez tras GP de Italia 2023 – Foto: AFP

La prensa italiana llenó de elogios al piloto mexicano de Red Bull, Sergio “Checo” Pérez, quien escaló del quinto puesto al segundo lugar en el GP de Italia 2023. A pesar de que el tapatío protagonizó una lucha encarnizada contra Carlos Sainz de Ferrari, la escudería local, los medios alabaron su accionar en Monza.

¿Qué dice la prensa italiana de Checo Pérez?

El medio italiano MotorBox, que generalmente es severo en sus evaluaciones para con Checo Pérez, esta vez le dieron 8 de calificación al “Ministro de Defensa”: “No se le podría pedir que lo hiciera mejor” que lo visto este domingo.

Aunque recalcan que la clasificatoria no fue lo esperado al largar en quinto, dicho medio asegura que lo exhibido por Sergio Pérez cierra un fin de semana “de carnaval” para Red Bull en Italia, en donde le robaron todo el protagonismo a Ferrari.

“Mejor que eso no podrías pedirle que lo hiciera. Después de otra clasificación decepcionante, consigue gestionar mejor un coche extremadamente competitivo. Con paciencia e inteligencia fue ascendiendo, una posición a la vez, hasta que consiguió un brillante segundo puesto, permitiendo a Red Bull darle al público de Monza un final de desfile”. MotorBox

Otro sitio especializado italiano que no ha sido muy benevolente en el pasado es OA Sport, que da el calificativo de “Brillante” a Checo Pérez por el segundo lugar en el mítico circuito de Monza. Han realzado la “guerra” que Leclerc y Sainz le dieron, y es precisamente por eso que destacan todavía más lo conseguido.

“Sergio Pérez obtuvo una brillante segunda posición en el GP de Italia 2023, decimocuarta cita del Mundial de F1 2023. En concreto, el segundo piloto de Red Bull consiguió una ventaja de +6.802 respecto a su esquivo compañero Max Verstappen, situándose por delante de Carlos Sainz tras una buena remontada desde la quinta posición”, dijo el medio.

Otros medios internacionales alaban al mexicano

The Race, medio de habla inglesa destacó a Checo Pérez como uno de los grandes ganadores de este domingo tras lo visto en la pista. Destacaron el “ritmo, pericia y valentía” del tapatío para hacer frente a la mejor versión de Ferrari en toda la temporada.

El portal británico, Crash, no quedó del todo conforme con el mexicano y le dieron 7 de calificación. Poniendo como pretexto que su sábado no fue tan bueno como debía, decidieron puntuar a Sergio de peor manera que a gente que no subió al podio como Charles Leclerc, Fernando Alonso, Valtteri Bottas y George Russell.

Cabe destacar que Checo Pérez remontó tres lugares para terminar en el podio del GP de Italia 2023. Finalmente, superó a Carlos Sainz y Charles Leclerc, quienes estaban representando a Ferrari en tierras italianas, y estaban teniendo un fin de semana destacado en las pruebas y la clasificación.