Así se vivió ‘De la Pista a la Cancha’, cascarita reúne a Checo Pérez y Oswaldo Sánchez

Checo Pérez anota hat-trick para guiar la victoria de su equipo | Alejandra Suárez

El ambiente fue de fiesta en la décima edición de De la Pista a la Cancha 2025 en donde pilotos, exfutbolistas y figuras del deporte se reunieron para disputar el clásico partido previo al Gran Premio de México. Desde el inicio, se sabía que no sería un encuentro común, especialmente con Sergio ‘Checo’ Pérez como invitado especial, quien se destapó con tres goles para darle la victoria a su equipo por marcador de 7-6.