Checo Pérez, sigue en vivo la conferencia del nuevo piloto de Cadillac de la Fórmula 1

Sigue la conferencia de Checo Pérez, en vivo por Cloro Sports

La espera terminó y el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez regresó a la Fórmula 1. Después de un año de ausencia, la nueva escudería Cadillac confirmó a sus dos pilotos para completar la parrilla de la próxima temporada. Junto al piloto tapatío, el equipo estadounidense también presentó al finlandés, Valterri Bottas. Sigue la conferencia de prensa de Pérez desde la Ciudad de México este miércoles 27 de agosto, en vivo desde Plaza Carso, a través de la multiplataforma de Claro Sports. La presentación dará inicio en punto de las 10:30 horas, tiempo del centro de México.