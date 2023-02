Checo Pérez tendrá un capítulo completo en la temporada 5 de “Drive to Survive”

La temporada 5 de “Drive to Survive” se estrena el 24 de febrro. Foto: AFP

El piloto mexicano de la F1, Checo Pérez, tendrá un episodio dedicado a él y su victoria en el GP de Mónaco en la temporada 5 de la serie “Drive to Survive” que se estrenará el próximo 24 de febrero.

La quinta entrega de “Drive to Survive” mostrará todos los detalles de la pasada temporada de la F1 donde se coronó por segunda vez seguida el neerlandés Max Verstappen; mientras que Checo Pérez logró un histórico tercer lugar en el campeonato de pilotos, mientras que los dos conductores de Red Bull lograron en triunfo de los constructores.

La serie presentó un nuevo avance donde se puede ver a Verstappen de regreso ya que se negó a participar en la temporada anterior.

En el tráiler está lleno de emoción, rugidos de autos y entrevistas con los pilotos y protagonistas de las escudarías que dan forma a la F1, además de que mostraron cómo se llamarán los 10 capítulos que conforman la nueva temporada, siendo uno de ellos el dedicado a Checo Pérez, el cual llevará por nombre “Hot Seat”.

El lanzamiento de la temporada 5 de “Drive to Survive” será el próximo 24 de febrero en la plataforma de Netflix.

¿Qué pasó en el GP de Mónaco que ganó Checo Pérez?

El GP de Mónaco de 2022 es uno de los triunfos más importantes en la carrera de Checo Pérez y también significó el principio de la “ruptura” del mexicano con su compañero Max Verstappen.

Los reportes afirmaban que el piloto neerlandés no le perdonaba a su Checo que chocara en la Qualy 3 de Mónaco, que le permitió al mexicano salir en tercer lugar mientras que Max ya no pudo hacer su vuelta final en busca de la pole.

Checo declaró que el choque no fue intensional: “Todo el mundo comete errores en Mónaco. Y puedes ver, quiero decir, en estos días tienes toda la información, y ya puedes ir y verla. Casi me estrello en la curva 1. Todo el mundo comete errores en Mónaco en posiciones generales en la clasificación. Y no es que se haya hecho a propósito”, dijo.

El choque de Checo Pérez fue durante los últimos minutos de la sesión decisiva, donde golpeó la barrera y fue golpeado con fuerza por Carlos Sainz, sacando las banderas rojas. Lo que redujo las últimas vueltas para varios pilotos, como Max Verstappen, quien buscaba la pole.