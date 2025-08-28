GENERANDO AUDIO...

Sergio “Checo” Pérez está de vuelta en casa, y su regreso a la máxima categoría de la Fórmula 1 no solo se vive en las pistas. El piloto tapatío realizó un recorrido privado por el Museo Soumaya, uno de los inmuebles más emblemáticos y valiosos de la Ciudad de México, donde mostró su interés por el arte y fue guiado por especialistas.

“Este deporte me ha dado todo lo que he soñado, no me podía ir de la forma en la que fue, y no por mí sino por mi país, mi familia y por toda la gente que me ha apoyado. Mi carrera siempre ha sido algo más grande que yo, justamente cuando dejé de pensar en mí fue cuando me di cuenta de que esto es algo mucho más grande”, compartió ‘Checo’ en conferencia de prensa.

Durante la visita, “Checo” Pérez estuvo acompañado por quienes lo han apoyado desde sus inicios en el karting, entre ellos Carlos Slim Domit y su familia.

Slim Domit destacó la importancia del regreso del piloto: “Como mencionó Checo, no está regresando para solo correr, lo está haciendo para crear un legado. En este nuevo capítulo estaremos contigo, no regresa solo, sino con millones a su lado; no solo por México, sino por todo el continente y especialmente los Estados Unidos”.

La imagen de “Checo”, rodeado de arte en el corazón de la capital mexicana, simbolizó su vínculo con sus raíces y el orgullo de representar a México en el automovilismo internacional. Su visita al Museo Soumaya envía un mensaje claro: el verde, blanco y rojo está de regreso en las pistas.

