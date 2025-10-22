Chelsea golea al Ajax y lo hunde en el fondo de la tabla

GENERANDO AUDIO...

El Chelsea golea al Ajax en la Champions League | Reuters

¡Aplastante! El Chelsea venció 5-1 al Ajax en la jornada 3 de la fase de liga de la UEFA Champions League. El partido fue ampliamente dominado por el conjunto inglés, ya que el marcador se abrió al 18’ con definición de Marc Guiu tras pase de cabeza de Wesley Fofana en jugada a balón parado. Moisés Caicedo aumentó al 27’ con tiro desde fuera del área. Todo parecía que la balanza se equilibraría cuando el Ajax descontó al 33’ con penal convertido por Wout Weghorst, señalado por falta de Tosin Adarabioyo, todo a pesar de la expulsión de Kenneth Taylor al 17’. Antes del descanso, el 3-1 llegó al 45’ con penal de Enzo Fernández, tras infracción de Weghorst sobre el propio Enzo, y la ventaja se aumentó con el 45+6’ con penal cobrado por Estevao después de falta de Youri Baas sobre el brasileño.