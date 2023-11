“Chicharito” Hernández asegura que sería mejor piloto que Checo Pérez y lo reta

El futbolista Javier “Chicharito” Hernández aseguró que sería mejor piloto que Checo Pérez y le lanzó un retó, como respuesta a las declaraciones del subcampeón de la F1 que dijo que sería mejor jugador de la MLS de lo que fue Hernández.

Tras el GP de Las Vegas, Checo Pérez expresó en una entrevista con Broadcast Boys su creencia de que sería un mejor jugador de fútbol en la Major League Soccer (MLS) que “Chicharito” sería en el mundo de la Fórmula 1.

“Yo en la MLS. Realmente soy buen delantero, me gusta ‘Chicharito’ porque no somos tan buenos jugadores, pero siempre sabemos dónde ponernos para poder hacer gol”, comentó Pérez.

La respuesta del experimentado delantero llegó a través de una transmisión en internet donde aseguró que a pesar de nunca haber manejado un auto de F1 seria mejor piloto que Checo un futbolista.

“Checo no juega futbol muy seguido por más que lo intente y lo hace. Yo no manejo coches de Fórmula 1 muy seguido, obvio, nunca he manejado uno, por cierto, nunca. Pero a ver, quién tendría más práctica, yo que manejo todos los días un coche aunque no sea de Fórmula 1 o Checo que solo juega una vez cada seis meses fútbol”.

“Chicharito”