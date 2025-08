GENERANDO AUDIO...

Chicharito Hernández sigue en la polémica. FOTO: Cuartoscuro

Javier “Chicharito” Hernández volvió a estar en el centro de la polémica. Esta vez, el futbolista reaccionó a las críticas que ha recibido en redes sociales por sus videos sobre género y aprovechó para desmentir rumores sobre su vida personal, asegura no debe pensión.

En un episodio de pódcast con la María Alejandra Gómez, psicóloga integrativa, el delantero de Chivas soltó varias frases que no pasaron desapercibidas ante los videos compartidos que lo han posicionado en redes sociales como machista:

“Por más doloroso y duro que lo estoy viviendo, mil veces prefiero ser vulnerable y real a quedar bien con todo el mundo y ser de alguna manera falso”, dijo ante los cuestionamientos.

Chicharito quiere abordar un tema que vive en carne propia

Todo comenzó cuando Chicharito publicó contenidos donde hablaba de “energía masculina y femenina”. Las reacciones no tardaron: muchos usuarios lo llamaron machista e incluso el Club Guadalajara emitió un comunicado para desmarcarse de esas opiniones.

El jugador de Chivas dijo que, ante las críticas de sus videos compartidos, se dio a la tarea de “querer encontrar mujeres especializadas en el tema de la energía masculina y femenina”.

Durante la charla, Javier le preguntó a la especialista si se sintió ofendida con las palabras en sus videos, a lo que ella le dijo que hoy no se sintió ofendida por sus palabras, aunque en el pasado probablemente sí lo hubiera estado. La intención, afirmaron ambos, es abrir el diálogo.

También aclara rumores sobre la pensión alimenticia

Además de abordar el tema de género, Chicharito aprovechó para responder a quienes lo critican por su rol como padre. En redes circuló que debía dinero por pensión alimenticia, lo cual negó rotundamente:

“Desde que me divorcié no he debido absolutamente nada de pensión alimenticia. Veo completamente a mis hijos en el tiempo acordado que tuvimos la mamá y el papá. Tengo muchas cosas que pudiera decir, pero respeto tanto a la mujer y a la que es madre de mis hijos y también respeto tanto a mis hijos que no quiero hablar de absolutamente nada, solamente aclarar que es totalmente falso todos esos rumores”, afirmó.

Dijo que le han llegado comentarios que atacan su imagen, aunque también algunos que le han agradecido.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos lo siguen apoyando por mostrarse “auténtico”, mientras que otros consideran que no es la forma correcta de abordar temas delicados como estos y no comparten su visión de las cosas.