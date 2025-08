GENERANDO AUDIO...

Chicharito Hernández por su opinión en temas de género. FOTO: AFP

Javier “Chicharito” Hernández volvió a generar polémica tras compartir un video al que llamó “frases muy interesantes”, en medio de la polémica por sus comentarios sexistas sobre género. El delantero de Chivas respondió así a las críticas que ha recibido desde hace semanas, en medio de todo, el comediante Edson Zúñiga se viralizó por respaldarlo.

Entre las frases publicadas por el futbolista mexicano, destaca ideas sobre autenticidad, respeto y libertad de opinión, que han sido más interpretadas como una forma de defenderse ante los señalamientos recientes.

Frases que compartió Chicharito Hernández

Desde que publicó comentarios que fueron percibidos como machistas, el jugador ha intentado aclarar su postura. En esta ocasión, compartió las siguientes frases:

El respeto no se impone desde la agresión

Ser fuerte es poder decir tu verdad, sin perder tu paz

El show vende más que la verdad

Opinar ya no es compartir una visión, es arriesgarse al castigo

El costo de ser auténtico se volvió altísimo

Todo pasa, todo enseña, todo transforma

No esperes que cambie el mundo, cambia tú y verás el mundo cambiar

Chicharito aclara rumores y defiende su postura

Además del video con frases, Chicharito compartió de manera previa fragmentos de una entrevista que dio al pódcast de María Alejandra Gómez, psicóloga integrativa. Ahí dijo que buscó especialistas para entender mejor los temas de energía masculina y femenina.

Reconoció que su carrera como futbolista lo ha limitado para opinar de temas sensibles y dijo que prefiere ser “vulnerable y real” a fingir para quedar bien con todos.

Sobre rumores relacionados con su vida personal, negó deber pensión alimenticia y explicó que cumple con lo acordado en la custodia de sus hijos:

“Desde que me divorcié no he debido absolutamente nada de pensión alimenticia… No quiero hablar más por respeto a la madre de mis hijos y a ellos mismos”, declaró.

Edson Zúñiga “El Norteño” respalda comentarios del Chicharito

Asimismo, se ha viralizado en redes sociales un video de elruidosomx, se trata de una entrevista a medios donde le preguntan al comediante Edson Zúñiga sobre su postura conforme a las opiniones machistas de Javier Hernández, a lo cual “El Norteño”, respaldo al deportista.

“Maravilloso. Sí, que la mujer se regrese a la cocina, ¿quieres darle libertades? Ampliale la cocina. Por eso Dios no tiene mujer, porque no es pen#$%jo, tampoco Satanás tiene mujer, porque tampoco es pen#$%jo. Gracias, ‘Chicharito’”. @elruidosomx El Norteño opina sobre el Chicharito ♬ original sound – El ruidoso – El ruidoso

La polémica lejos de quedarse en el olvido se ha ido acrecentando en redes sociales, con posturas que contraponen opiniones en el tema y perspectivas sobre el futbolista.