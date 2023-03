Chicharito revela que Diego Cocca le abrió las puertas de la Selección Mexicana; ¿cuándo podría volver al Tri?

Diego Cocca sí contempla a Chicharito en la Selección Mexicana | Foto: Getty Images

Javier “Chicharito” Hernández confesó que el actual entrenador de la Selección Mexicana, Diego Cocca, ya lo contactó para traerlo de regreso al Tricolor, por lo que el máximo goleador de la historia del combinado mexicano podría volver a ponerse la playera verde de nuevo en el futuro próximo.

¿Chicharito de regreso a la Selección Mexicana?

En conferencia de prensa, Javier Hernández Balcázar aseguró que ya recibió una llamada de Cocca y el extécnico del Atlas le aseguró que tiene las puertas de la Selección Mexicana abiertas, contrario a lo que sucedió bajo la dirección de Gerardo “Tata” Martino en el ciclo rumbo al Mundial de Qatar 2022.

“Yo recibo una llamada hace tres semanas de Diego Cocca para informarme que, al igual que yo, todos los jugadores mexicanos tenemos las puertas abiertas y que obviamente iba a depender de nuestro nivel futbolístico y de las decisiones que él tomara” Javier “Chicharito” Hernández

Ver más Chicharito confirma lo que les conté estos días, Cocca ya habló con él, tiene las puertas abiertas y su regreso podría ser vs Estados Unidos, dependiendo de cómo esté de su lesión. En teoría, recibe el alta médica la siguiente semana. pic.twitter.com/7L8aVDwLRc — Kery (@KeryNews) March 31, 2023

El actual delantero del LA Galaxy de la MLS estadounidense agradeció la llamada del director técnico mexicano, quien no ha visto un inicio sencillo con la Selección Nacional, ya que el funcionamiento del equipo no fue el esperado por la afición, la cual abucheó a varios jugadores en el Estadio Azteca durante el juego contra Jamaica.

“Le agradecí la atención por esa llamada y me reiteró que no nada más fue conmigo, que todos los jugadores mexicanos tenemos las puertas abiertas y que ese lugar no los tenemos que ganar” concluyó.

¿Cuándo podía regresar Javier Hernández con el Tri?

“Chichartio” Hernández, quien vistió la playera de Selección Mexicana por última vez el 6 de septiembre de 2019 en un partido amistoso, agradeció el llamado y mencionó que Diego Cocca le dejó en claro que todos los mexicanos tienen las puertas abiertas, aunque el regreso del exjugador de Real Madrid podría esperar.

La lesión que sufrió en la pretemporada con Los Ángeles Galaxy hace que el técnico argentino por ahora no pueda tenerlo en planes, por lo que si los goles de Hernández Balcázar en la MLS caen de nueva cuenta, podría estar contemplado para la clásica gira del verano con el Tricolor.

El próximo lunes, Chicharito volverá a los entrenamientos con su equipo en Los Ángeles y estará disponible para su equipo en el juego contra Houston Dynamo, duelo en el que a partir de ahí empezará a ser medido por Diego Cocca, aunque el exfutbolista de Manchester United deberá competir el puesto con Henry Martin, Santiago Giménez y Raúl Jiménez.