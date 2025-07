Chicharito Hernández se disculpa por sus comentarios machistas: “El cambio empieza por uno mismo”

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Javier “Chicharito” Hernández ofreció este jueves una disculpa pública por sus recientes comentarios machistas que provocaron la reacción de diferentes organizaciones y hasta de la presidente Claudia Sheinbaum. El delantero de las Chivas de Guadalajara está envuelto en la polémica tras publicar un video donde afirmó que las mujeres “están fracasando” y que “tienen que aprender a recibir y a honrar la masculinidad”.

A través de sus redes sociales, el futbolista expresó que la intención de sus palabras nunca fue “lastimar”.

“Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto, me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado; nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir”, expresó en el mensaje.

Chicharito Hernández también destaco que: “Como padre, hombre y miembro de esta comunidad, mi prioridad es actuar con respeto, humildad y responsabilidad”.

“Estoy escuchando, reflexionando y comprometido a expresarme con una mejor claridad y sensibilidad, especialmente en temas tan delicados”. Chicharito Hernández

Y finalizó enfatizando que “el cambio empieza por uno mismo. Aprovecharé esta oportunidad para entender, crecer y seguir trabajando para ser una mejor versión de mí mismo, desde la honestidad, el amor por mi familia, mis valores y el amor por todos ustedes. Gracias por su comprensión, exigencia, amor y compañía en este camino”.

¿Qué dijo el “Chicharito” Hernández?

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Chicharito Hernández dijo que las “mujeres, están fracasando, están erradicando la masculinidad haciendo a la sociedad hipersensible”.

“Encarnen su energía femenina: cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando. Sosteniendo el hogar que es el lugar más preciado para nosotros los hombres”, también destacó en su video.

“No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas feliz, porque nosotros no conocemos el cielo sin ustedes. Responsabilizarlas de su energía también es amarlas”. Chicharito Hernández

“Hombres estamos fallando en la falta de compromiso. Poner a nuestra pareja al último, no tener palabra y no priorizar hábitos para volvernos admirables. Entiendo que nos da miedo hablar y expresarnos verdaderamente de lo que sentimos porque están tratando de erradicar la masculinidad porque en ciertos casos del pasado se suprimió la energía femenina pero muchos estamos aquí con ganas de amarlas, cuidarlas, respetarlas y proveerlas, pero ustedes mujeres tienen que aprender a recibir y honrar la masculinidad”, dijo.

“A veces la verdad puede doler al instante pero eso es crecer. Aceptemos la verdad y cambiemos lo suficiente para crear la humanidad que siempre hemos buscado”, concluyó el futbolista.

El Club Deportivo Guadalajara dio a conocer que los recientes mensajes que se publicaron en redes sociales representan una postura individual (la de CH14), mismos que son ajenos a los principios y los valores que maneja la institución rojiblanca.



El club tapatío informó que ya ha tomado las acciones correspondientes según el reglamento interno, aunque se desconoce si puede ser algo verbal, económico, o dejar al futbolista alejado del campo por determinado tiempo.

“Como una institución con profunda responsabilidad social, rechazamos firmemente cualquier conducta, postura o expresión que refuerce estereotipos que limiten la libertad, el respeto y el desarrollo pleno de todas las personas, dentro y fuera del deporte”. Chivas

Comunicado de la Federación Mexicana de Futbol

Vía X (antes conocido como Twitter), la Federación Mexicana de Futbol añadió a este tema que la Comisión de Género y Diversidad de FMF ha iniciado un proceso de investigación que busca prevenir y sancionar este tipo de conductas, determinando imponer una multa económica y un apercibimiento a Javier “El Chicharito” Hernández: